INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Bekali Milenial soal Pertanian dan Perikanan, Relawan Ganjar Edukasi Budidaya Kultur Azolla

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |19:50 WIB
Bekali Milenial soal Pertanian dan Perikanan, Relawan Ganjar Edukasi Budidaya Kultur Azolla
Bekali milenial soal pertanian hingga perikanan, relawan Ganjar edukasi soal budidaya kultur azola. (Ist)




PEKANBARU - Sukarelawan Generasi Alumni Muda Universitas Riau (Unri) dan Universitas Sumatera Utara (USU) bersama Ganjar Pranowo atau Civitas Ganjar mengedukasi puluhan kaum milenial dan mahasiswa mengenai cara pembudidayaan kultur azolla.

Seminar tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna Jalan Merak Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau pada Kamis (14/9/2023).

Menurut Korwil Civitas Ganjar Riau Hardi Yuda, seminar ini perlu dilakukan, sebab belum banyak masyarakat awam yang mengetahui manfaat dan cara pembudidayaan azolla.

"Kegiatan hari ini yaitu seminar azolla. Biar masyarakat tahu manfaat dari azolla, karena azolla ini begitu banyak manfaatnya dari segi peternakan, pertanian, dan perikanan. Jadi, banyak aspek yang dapat dikelola dari azolla ini," ujar Yuda, dalam keterangannya.

Civitas Ganjar, kata Yuda, hadir sebagai wadah yang memfasilitasi para kalangan milenial dan mahasiswa agar makin mengetahui manfaat dari tumbuhan paku air tersebut.

Pemateri dalam diskusi itu, yakni Fahrul Aziz Siregar. Dalam pemaparannya, Fahrul menyampaikan mengenai apa itu azolla, apa manfaatnya di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan, serta bagaimana cara budidaya azolla.

Azolla merupakan jenis tumbuhan paku air. Dalam pertanian, kultur azolla dapat menjadi alternatif pupuk organik yang ramah lingkungan. Sedangkan dalam peternakan dan perikanan, tumbuhan ini bisa dijadikan pakan bagi ikan, ayam, maupun itik karena mengandung protein yang tinggi.

Selain pemaparan materi, Fahrul mempraktikkan langsung cara membudidayakan azolla dengan baik dan benar agar terbentuk kultur azolla.

