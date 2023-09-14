Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sering Melawan Orangtua, Pria Ini Dibunuh Abangnya

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |19:54 WIB
Sering Melawan Orangtua, Pria Ini Dibunuh Abangnya
Abang bunuh adiknya karena kesal korban sering melawan orangtua. (Ist)
A
A
A

PEKANBARU - Metrika Satana (34) ditemukan tewas di bawah jembatan Sibam Jalan Garuda Sakti KM Kelurahan Sungai Sibam, Kecamatan Tuah Madani, Pekanbaru, Riau. Pembunuhnya adalah abang kandung korban yakni ES (39).

Hal ini terungkap setelah Polresta Pekanbaru melacak keberadaan ES dan menangkapnya kurang dari 24 jam. Kepada polisi, tersangka mengaku melakukan hal itu karena sang adik sering melawan orangtua.

"Tersangka berhasil kita amankan tanpa perlawanan. Tersangka mengaku membunuh adiknya karena kesal dengan perlakuan korban yang sering melawan kepada orangtua," kata Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru Kompol Bery Juana Putra Kamis (14/9/2023).

Dari pengakuan tersangka, pembunuhan itu terjadi pada 13 September 2023 malam. Saat pelaku mencari keberadaan adiknya dan berhasil menemukannya di Jalan Garuda Sakti Km 4,5 Kelurahan Air Putih Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Pelaku yang sudah kesal dengan adiknya langsung melayangkan batu ke kepala adiknya.

Setelah tidak berdaya, dia pun mencekik adiknya hingga tewas. Setelah itu dia membuang jasad adiknya di bawah jembatan dekat lokasi. Setelah itu ES pun pergi begitu saja.

