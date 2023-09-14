Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Kunjungi Pasar Sentiling Semarang, Sandiaga Uno: Tren Wisata Kuliner Meningkat

Eka Setiawan , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |00:25 WIB
Kunjungi Pasar Sentiling Semarang, Sandiaga Uno: Tren Wisata Kuliner Meningkat
Sandiaga Uno (Foto: MPI)
A
A
A

 

SEMARANG – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi Pasar Sentiling Kuliner Nostalgia Festival Kota Lama Semarang yang digelar Pemerintah Kota Semarang. Hal itu disebut karena tren masyarakat berwisata saat ini adalah berkuliner.

Sandi Uno mengatakan itu saat mendatangi Festival Kuliner Sentiling rangkaian Festival Kota Lama Semarang, Rabu (13/9/2023) malam. Lokasi tepatnya di Metro Point depan Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) SIM Satlantas Polrestabes Semarang.

“48 persen masyarakat wisata itu wisata kuliner, jadi sudah cocok Pasar Sentiling ini,” kata Sandi saat talkshow bersama Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita, malam itu.

Menurutnya, festival kuliner legendaris ini sudah masuk 10 terbaik festival kuliner di Indonesia. Sehingga, menurutnya, festival seperti ini sudah bisa menjadi festival internasional.

Jika ini terwujud, Sandi mengatakan nanti bisa berkomunikasi dengan Menteri Perhubungan untuk kembali membuka penerbangan internasional dari Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang yang selama ini belum dibuka sejak Covid-19 melanda.

Di festival kuliner itu, Sandi Uno ditemani Mbak Ita berkeliling ke stan-stan kuliner di sana. Dia tampak mencicipi aneka kuliner dan membelinya. Salah satunya kue cubit. Sandi sempat mengatakan kue cubit adalah jajanan yang sangat digemari anaknya yang paling kecil.

“Sulaiman (Sulaiman Salladin Uno), anak saya yang kecil pasti nyarinya ini nih, kue cubit,” kata Sandi sambil mencicipi satu dari enam kue cubit dalam wadah mika yang disajikan penjualnya.

“Enak banget,” sambungnya usai terlihat mencicipi kue cubit yang bertabur keju.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/19/337/3105801/sandiaga_uno-36nc_large.jpg
Sandiaga Uno: Perkuat Ekonomi Kreatif Nasional!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/512/3033140/aksi-sandiaga-uno-saat-jajal-bikin-rengginang-di-desa-wisata-wanurejo-borobudur-T6dfW2iqOY.jpg
Aksi Sandiaga Uno saat Jajal Bikin Rengginang di Desa Wisata Wanurejo Borobudur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/512/3033137/menparekraf-desa-wisata-wanurejo-jadi-world-class-tourism-destination-s1AVkco8yN.jpg
Menparekraf: Desa Wisata Wanurejo Jadi World Class Tourism Destination
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/244/3001833/sandiaga-uno-saya-ajak-pengunjung-festival-semarapura-jadi-rojali-xwuGdbBM0u.jpg
Sandiaga Uno: Saya Ajak Pengunjung Festival Semarapura Jadi Rojali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/244/3001831/buka-festival-semarapura-menparekraf-sandi-uno-dapat-kehormatan-ikut-buat-keris-bali-shYuhLjsqb.jpg
Buka Festival Semarapura, Menparekraf Sandi Uno Dapat Kehormatan Ikut Buat Keris Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/244/3001827/menparekraf-sandi-uno-buka-festival-semarapura-2024-di-klungkung-UnMHh8NleZ.jpg
Menparekraf Sandi Uno Buka Festival Semarapura 2024 di Klungkung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement