Kunjungi Pasar Sentiling Semarang, Sandiaga Uno: Tren Wisata Kuliner Meningkat

SEMARANG – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi Pasar Sentiling Kuliner Nostalgia Festival Kota Lama Semarang yang digelar Pemerintah Kota Semarang. Hal itu disebut karena tren masyarakat berwisata saat ini adalah berkuliner.

Sandi Uno mengatakan itu saat mendatangi Festival Kuliner Sentiling rangkaian Festival Kota Lama Semarang, Rabu (13/9/2023) malam. Lokasi tepatnya di Metro Point depan Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) SIM Satlantas Polrestabes Semarang.

“48 persen masyarakat wisata itu wisata kuliner, jadi sudah cocok Pasar Sentiling ini,” kata Sandi saat talkshow bersama Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita, malam itu.

Menurutnya, festival kuliner legendaris ini sudah masuk 10 terbaik festival kuliner di Indonesia. Sehingga, menurutnya, festival seperti ini sudah bisa menjadi festival internasional.

Jika ini terwujud, Sandi mengatakan nanti bisa berkomunikasi dengan Menteri Perhubungan untuk kembali membuka penerbangan internasional dari Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang yang selama ini belum dibuka sejak Covid-19 melanda.

Di festival kuliner itu, Sandi Uno ditemani Mbak Ita berkeliling ke stan-stan kuliner di sana. Dia tampak mencicipi aneka kuliner dan membelinya. Salah satunya kue cubit. Sandi sempat mengatakan kue cubit adalah jajanan yang sangat digemari anaknya yang paling kecil.

“Sulaiman (Sulaiman Salladin Uno), anak saya yang kecil pasti nyarinya ini nih, kue cubit,” kata Sandi sambil mencicipi satu dari enam kue cubit dalam wadah mika yang disajikan penjualnya.

“Enak banget,” sambungnya usai terlihat mencicipi kue cubit yang bertabur keju.