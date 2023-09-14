Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Menkumham Minta Mahasiswa Waspadai Hoaks Jelang Pemilu 2024

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |16:07 WIB
Menkumham Minta Mahasiswa Waspadai Hoaks Jelang Pemilu 2024
Menkumham Yasonna Laoly. (Okezone/Avirista Midaada)
A
A
A

MALANG - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly meminta mahasiswa mewaspadai beredarnya informasi hoaks menjelang Pemilu 2024. Ia meminta mahasiswa sebagai kaum intelektual bisa menyaring informasi hoaks atau informasi tidak benar itu.

Yasonna Laoly mengatakan hal itu dalam kuliah tamu bertajuk "Program Bela Negara" dalam rangkaian kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa Baru (Maba) Universitas Brawijaya, Kamis (14/9/2023).

"Hoaks itu sangat destruktif dan merusak, apalagi menjelang pemilu. Pemilu seperti ini hoaks akan bertebaran sebagai student sebagai mahasiswa kamu harus menggunakan logic-mu, kamu harus jangan langsung mudah menyebarkan hoaks," ujar Yasonna.

Menurutnya, hoaks itu diciptakan oleh orang-orang yang sejak awal mempunyai maksud tak benar. Apalagi informasi itu bisa berakibat memecah belah bangsa.

"Jadi dia hoaks situ dispread oleh orang-orang yang tak benar, dishare oleh orang-orang bodoh dipercaya orang-orang, dipercaya orang-orang idiot," ucapnya.

Namun, ia mengakui bila informasi yang disampaikan sebagai bentuk kritikan ke pemerintah, ia memaklumi dan tak melarang. Namun, kritikan itu juga harus didasarkan hal yang membangun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement