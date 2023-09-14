Menkumham Minta Mahasiswa Waspadai Hoaks Jelang Pemilu 2024

MALANG - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly meminta mahasiswa mewaspadai beredarnya informasi hoaks menjelang Pemilu 2024. Ia meminta mahasiswa sebagai kaum intelektual bisa menyaring informasi hoaks atau informasi tidak benar itu.

Yasonna Laoly mengatakan hal itu dalam kuliah tamu bertajuk "Program Bela Negara" dalam rangkaian kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa Baru (Maba) Universitas Brawijaya, Kamis (14/9/2023).

"Hoaks itu sangat destruktif dan merusak, apalagi menjelang pemilu. Pemilu seperti ini hoaks akan bertebaran sebagai student sebagai mahasiswa kamu harus menggunakan logic-mu, kamu harus jangan langsung mudah menyebarkan hoaks," ujar Yasonna.

BACA JUGA: Menkumham Yasonna Ajak UMKM Bali Bicara KI dan Kemudahan Berusaha

Menurutnya, hoaks itu diciptakan oleh orang-orang yang sejak awal mempunyai maksud tak benar. Apalagi informasi itu bisa berakibat memecah belah bangsa.

"Jadi dia hoaks situ dispread oleh orang-orang yang tak benar, dishare oleh orang-orang bodoh dipercaya orang-orang, dipercaya orang-orang idiot," ucapnya.

BACA JUGA: Keluarga Pastikan Kabar Ibu Muda Tewas Digorok Suami Tengah Hamil Hoaks

Namun, ia mengakui bila informasi yang disampaikan sebagai bentuk kritikan ke pemerintah, ia memaklumi dan tak melarang. Namun, kritikan itu juga harus didasarkan hal yang membangun.