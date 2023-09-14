Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Relawan Ganjar Pranowo dan Warga Gotong Royong Penuhi Kebutuhan Air Bersih di Pangandaran

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |05:05 WIB
Relawan Ganjar Pranowo dan Warga Gotong Royong Penuhi Kebutuhan Air Bersih di Pangandaran
Relawan Ganjar Pranowo (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

PANGANDARAN - Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Nelayan Balad dan Nelayan Wanita Sadulur Ganjar bergotong-royong untuk mewujudkan air bersih dengan melakukan pengeboran air, di Dusun Ciawitali, Desa Pamotan, Kalipucang, Pangandaran, Jawa Barat.

Koordinator Nelayan Balad Ganjar, Ciawitali Kamsu mengatakan, kegiatan ini terlaksana atas kebutuhan warga. Di mana sudah beberapa bulan warga kekeringan dan sulit mendapatkan air bersih.

“Bantuan ini kami berikan untuk mengatasi masalah kekeringan di Dusun Ciawitali. Bantuan yang kami berikan berupa pengeboran air bersih, toren, mesin pompa, dan selang,” ujar Kamsu, di Lokasi, Kamis (14/9/2023).

Kamsu menyebut, bantuan yang diberikan ini langsung dimanfaatkan oleh warga. Ratusan warga yang hadir bersama sukarelawan bergotong-royong mengebor dan memindahkan toren sekaligus pipa yang nantinya dijadikan sumber air.

“Warga setempat gotong-royong dengan membawa toren ke atas dan menanam pipa, yang nantinya untuk menyalurkan air ke masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.

Sementara, salah satu warga Syirad mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan sukarelawan Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement