HOME NEWS JABAR

Seekor Lutung Berkeliaran di Perkampungan Garut Bikin Heboh

Fani Ferdiansyah , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |05:20 WIB
Seekor Lutung Berkeliaran di Perkampungan Garut Bikin Heboh
Lutung berkeliaran di perkampungan warga di Garut
A
A
A

GARUT - Warga di Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, dihebohkan oleh keberadaan seekor lutung yang masuk perkampungan.

Dari informasi yang dihimpun, monyet tersebut semula berkeliaran di Kampung Tabrik, Desa Jatisari, Kecamatan Karangpawitan, sejak Selasa 12 September 2023 kemarin.

Lutung ini kemudian berpindah-pindah tempat ke beberapa kampung lainnya, sebelum akhirnya berhasil ditangkap pihak terkait di wilayah Kampung Cidahu, Desa Mekarsari, Kecamatan Karangpawitan, Rabu (13/9/2023) siang. Belum diketahui asal muasal lutung yang masuk permukiman warga tersebut.

Namun, aksi lutung melompati sejumlah atap rumah membuat penasaran orang di perkampungan yang dimasukinya. Tak sedikit warga yang mengabadikan keberadaan lutung tersebut menggunakan kamera ponsel.

Rekaman video lutung itu seketika tersebar di status pesan singkat warga. Dalam salah satu video amatir, tampak lutung sedang duduk di atas atap.

"Alungan cau jig bere cau karunya (lempari pisang sana, beri pisang kasihan)," ucap warga yang merekam video.

Halaman:
1 2
      
