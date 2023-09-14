Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Hari Ini, Jokowi Akan ke Karawang Tinjau Pabrik Baterai dan Gudang Beras

Nila Kusuma , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |09:55 WIB
Hari Ini, Jokowi Akan ke Karawang Tinjau Pabrik Baterai dan Gudang Beras
Mobil Kepresidenan (Foto: Nila Kusuma)
A
A
A

KARAWANG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Kamis (14/9/2023) berkunjung ke Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dalam kunjungan itu, rencananya Jokowi akan mengunjungi pabrik baterai listrik PT. HLI Green Power di Kawasan Industri Artha Graha, Desa Wanajaya, Kecamatan Telukjambe Barat. Selain itu, Jokowi juga ke Pasar Johar dan Bulog memastikan stok beras aman.

Kapolres Karawang, AKBP Wirdhanto Wicaksono mengatakan, dalam menyambut kedatangan Presiden, pengamanan dilakukan di sejumlah lokasi yang akan dikunjungi presiden. Aparat kepolisian akan memback up jajaran Korem 063 Sunan Gunungjati.

"Kami hanya membantu pengamanan selama kunjungan presiden," kata Wirdhanto, Kamis.

Menurut Widhanto, pengamanan dari unsur Polri mengerahkan 545 personel yang disebar di sejumlah titik. Personel Polri disebar di 6 titik yang akan dilewati presiden. "Unsur Polri dikerahkan disejumlah lokasi termasuk dari Satlantas Polres Karawang," katanya.

Wirdhanto mengatakan, persiapan pengamanan sudah dilakukan sejak kemarin sebelum kedatangan presiden. Namun, dia tidak bisa menjelaskan secara rinci tempat yang akan dikunjungi presiden.

"Persisnya saya belum bisa jelaskan secara detail. Namun, pastinya berkunjung ke Karawang," katanya.

Pengamanan kedatangan presiden hari ini sudah dimulai sejak 2 hari kemarin. Bahkan, 3 unit helikopter sudah mengudara di Karawang mempersiapkan kedatangan presiden. Aparat TNI dan Polri sudah berjaga dilokasi strategis sejak kemarin. Presiden rencananya selain mengunjungi pabrik baterai juga akan berkunjung ke Pasar Johar dan gudangg Bulog untuk memastikan stok beras aman.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187909/viral-xote_large.jpg
Bon Jowi Ajukan 3 Dokumen Baru ke Polda Metro Terkait Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187424/pemerintah-OP03_large.jpg
Mantan Karyawan: Jokowi Tidak Pernah Resmikan Bandara IMIP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184652/jokowi-KC71_large.jpg
Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184651/roy_suryo-Xm48_large.jpg
Ijazah Jokowi Harus Dipamerkan ke Roy Suryo Cs saat Sidang untuk Pembuktian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184649/viral-BdzE_large.jpg
Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184644/jokowi-iyBV_large.jpg
Heboh Salinan Ijazah Jokowi Dimusnahkan Setelah Setahun, Ini Klarifikasi KPU Solo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement