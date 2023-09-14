Hari Ini, Jokowi Akan ke Karawang Tinjau Pabrik Baterai dan Gudang Beras

KARAWANG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Kamis (14/9/2023) berkunjung ke Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dalam kunjungan itu, rencananya Jokowi akan mengunjungi pabrik baterai listrik PT. HLI Green Power di Kawasan Industri Artha Graha, Desa Wanajaya, Kecamatan Telukjambe Barat. Selain itu, Jokowi juga ke Pasar Johar dan Bulog memastikan stok beras aman.

Kapolres Karawang, AKBP Wirdhanto Wicaksono mengatakan, dalam menyambut kedatangan Presiden, pengamanan dilakukan di sejumlah lokasi yang akan dikunjungi presiden. Aparat kepolisian akan memback up jajaran Korem 063 Sunan Gunungjati.

"Kami hanya membantu pengamanan selama kunjungan presiden," kata Wirdhanto, Kamis.

BACA JUGA: Cerita Para Artis Naik Kereta Cepat Bareng Jokowi

Menurut Widhanto, pengamanan dari unsur Polri mengerahkan 545 personel yang disebar di sejumlah titik. Personel Polri disebar di 6 titik yang akan dilewati presiden. "Unsur Polri dikerahkan disejumlah lokasi termasuk dari Satlantas Polres Karawang," katanya.

Wirdhanto mengatakan, persiapan pengamanan sudah dilakukan sejak kemarin sebelum kedatangan presiden. Namun, dia tidak bisa menjelaskan secara rinci tempat yang akan dikunjungi presiden.

"Persisnya saya belum bisa jelaskan secara detail. Namun, pastinya berkunjung ke Karawang," katanya.

BACA JUGA: Presiden Jokowi Gelar Rapat Terbatas Bahas RUU ASN

Pengamanan kedatangan presiden hari ini sudah dimulai sejak 2 hari kemarin. Bahkan, 3 unit helikopter sudah mengudara di Karawang mempersiapkan kedatangan presiden. Aparat TNI dan Polri sudah berjaga dilokasi strategis sejak kemarin. Presiden rencananya selain mengunjungi pabrik baterai juga akan berkunjung ke Pasar Johar dan gudangg Bulog untuk memastikan stok beras aman.

(Arief Setyadi )