INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Truk Tronton Tabrak Rumah Warga di Cianjur, Satu Orang Tewas Mengenaskan

Ricky Susan , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |21:52 WIB
Truk Tronton Tabrak Rumah Warga di Cianjur, Satu Orang Tewas Mengenaskan
Kecelakaan di Cianjur (foto: dok ist)
A
A
A

CIANJUR - Sebuah truk box Tronton Nopol B 9297 Ql menabrak rumah warga di Desa Mekarsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, Kamis (14/9/2023). Akibatnya, pemilik rumah yang berada di dalam tewas ditempat setelah tergencet badan truk.

Informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut terjadi saat truk yang dikemudikan Yaskur Ependi (59) warga Desa Sirnasari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, melaju dari arah Cikalong Cianjur menuju Bogor.

"Pada saat truk memasuki jalan turunan tajam, tiba-tiba truk mengalami rem blong. Sopir tidak mengendalikan dan truk terus melaju hingga menabrak rumah milik ibu Wati," ujar Wiro (40) warga sekitar, dilokasi kejadian.

Akibat kejadian tersebut, Wati pemilik rumah yang sedang berada di dalam rumahnya tersebut meninggal dunia di tempat lantaran diseruduk truk hingga rubuh.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
