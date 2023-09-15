Bacaleg Perindo Arief Rudiharto Gelar Lomba Kreasi Kuliner untuk UMKM di Palembang

PALEMBANG – Bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) DPRD Sumatera Selatan dari Partai Perindo, Arief Rudiharto menggelar lomba kreasi masakan olahan kreatif. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan cipta kreasi yang dapat diandalkan bagi pelaku usaha UMKM sebagai penghasilan ekonomi keluarga.

Arief Rudiharto berkolaborasi dengan Kartini Perindo Palembang menggelar lomba kreasi masakan di Perumahan Pemda, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, Selasa (12/9/2023).

Aneka hidangan dari pelaku usaha kecil, baik berupa jajanan maupun masakan sehari-hari digelar. Meski sederhana, kuliner ini terlihat menarik untuk dicicipi kelezatan rasanya.

Lomba ini merupakan awal untuk meningkatkan penghasilan bagi ibu rumah tangga yang menjadi pelopornya.

“Saya lihat sangat semangat sekali, sangat antusias sekali ibu-ibunya sehingga ibu-ibu di sini senang sekali dengan adanya acara ini,” kata Arief Rudiharto.

Ia pun memberikan apresiasi sebagai penyemangat bagi para pemenang lomba.