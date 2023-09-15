Bacaleg Perindo Arief Rudiharto Gelar Lomba Kreasi Kuliner, Ibu-Ibu Pelaku UMKM Antusias

PALEMBANG – Bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) DPRD Sumatera Selatan dari Partai Perindo, Arief Rudiharto menggelar lomba kreasi masakan olahan kreatif untuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Alang-Alang Lebar, Palembang. Para peserta lomba yang merupakan ibu-ibu senang dengan adanya lomba kreasi kuliner ini.

Kegiatan itu digelar di Perumahan Pemda, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, Selasa (12/9/2023). Arief Rudiharto bersama Kartini Perindo Palembang menginisiasi lomba ini.

Arief Rudiharto menyebut para peserta senang dengan gelaran lomba ini. Mereka tampak antusias mengkreasi makanan olahan.

“Saya lihat sangat semangat sekali, sangat antusias sekali ibu-ibunya sehingga ibu-ibu di sini senang sekali dengan adanya acara ini,” kata Arief Rudiharto.

Ia pun memberikan apresiasi sebagai penyemangat untuk para pemenang lomba.

Arief berencana menggelar lomba serupa di daerah Alang-Alang Lebar maupun bazar.

“Rencana kita akan adakan perlombaan taraf wilayah daerah Alang-Alang Lebar nanti kita adakan bazar sekitar daerah Alang-Alang Lebar supaya mereka giat lagi, semangat lagi, antusias lagi,” tuturnya.