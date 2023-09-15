Advertisement
HOME NEWS NEWS

Hary Tanoe Pimpin Rapat Konsolidasi DPW Partai Perindo Babel Hadapi Pemilu 2024

Haryanto , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |16:41 WIB
Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo memimpin rapat konsolidasi DPW Partai Perindo Babel.
Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo memimpin rapat konsolidasi DPW Partai Perindo Babel. (iNews/Haryanto)
PANGKALPINANG - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo, memimpin rapat konsolidasi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perindo Bangka Belitung (Babel), Jumat (15/9/2023).

Konsolidasi dilakukan untuk penguatan pengurus partai, mulai dari tingkat DPW hingga ranting jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Rapat konsolidasi ini diikuti seluruh kader dan bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) Partai Perindo yang ada di tujuh kabupaten/ kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam rapat tersebut, Hary Tanoe menekankan pentingnya strategi dan penguatan mesin partai jelang Pemilu 2024.

Untuk itu, Hary Tanoesoedibjo meminta seluruh kader dan Bacaleg partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu bekerja keras untuk meraih kemenangan.

Partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu, menargetkan memperoleh 2 digit suara pada Pemilu 2024.

"Kalau di Babel ini DPR RI-nya memperebutkan tiga kursi minimal satu kursi harus dapat kalau dua hebat sekali. Kalau provinsi ada 45 kursi minimal lima kursi kita dapat. Kalau untuk kabupaten/kota 190, minimum dapat 20 kursi," kata Hary Tanoe.

