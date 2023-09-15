Bacaleg Perindo Rere Tati Terus Blusukan, Bagikan 350 Liter Minyak Goreng

DEPOK - Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Partai Perindo DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas, Rere Tati Sri Hardina terus blusukan secara door to door ke rumah warga membagikan 350 liter minyak goreng kemasan dan mensosialisasikan KTA berasuransi di RT 1 dan 3 RW 15, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jumat (15/9/2023) sore.

"Kegiatan hari ini kita kembali berbagi kepada masyarakat sekaligus kegiatan rutin kita lakukan door to door ke masyarakat. 350 liter minyak goreng kemasan," kata Rere dalam keterangannya.

Rere yang merupakan Bacaleg muda dari Partai Perindo yang dikenal modern peduli rakyat kecil itu berharap KTA Asuransi menjadi proteksi masyarakat dalam kegiatan sehari-hari.

"KTA asuransi juga kita sebarkan dan sosialisasikan supaya masyarakat lebih memproteksi diri dalam kegiatan sehari hari," ujarnya.

Sementara itu, Fera warga RT 1 RW 15 mengaku bahwa bantuan minyak goreng sangat bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari.

"Alhamdulillah bermanfaat buat kebutuhan dirumah," ucap Fera.