AS Sita Karya Seni Milik Egon Schiele karena Diduga Dijarah saat Holocaust

(Foto: Art Institute of Chicago)

NEW YORK - Pihak berwenang Amerika Serikat (AS) telah menyita karya seni milik seniman Austria Egon Schiele dari museum Amerika menyusul klaim bahwa karya seni tersebut dijarah selama Holocaust.

Penyelidik di New York telah menyita tiga barang dari galeri di Chicago, Pittsburgh dan Ohio.

Gambar-gambar tersebut sedang dicari oleh ahli waris Fritz Grünbaum, seorang kolektor seni Austria-Yahudi, pemain kabaret dan kritikus Nazisme yang blak-blakan.

Dikutip BBC, pihak museum mengatakan mereka yakin akan kepemilikan sah mereka atas karya seni tersebut.

Grunbaum, yang meninggal di kamp konsentrasi di Dachau pada 1941, memiliki 81 buah karya Schiele.

Menurut dokumen hukum dari kasus sebelumnya, itu adalah bagian dari koleksi lebih dari 400 karya seni.

Mereka menyatakan bahwa Grünbaum dipaksa oleh Nazi untuk menandatangani surat kuasa kepada istrinya ketika dia berada di kamp konsentrasi sekitar 1938. Karya seni yang dia miliki kemudian dijarah dan disebar.