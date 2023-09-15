Lobi Minta Bantuan Lebih Banyak, Zelensky Diperkirakan Akan Bertemu Joe Biden saat Kunjungan ke AS Pekan Depan

Presiden Ukraina diperkirakan akan bertemu dengan Presiden AS di Gedung Putih (Foto: Reuters)

UKRAINA - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky diperkirakan akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden di Gedung Putih ketika dia mengunjungi AS pada minggu depan.

CBS News, mitra BBC di AS, melaporkan kedua pemimpin juga dijadwalkan menghadiri pertemuan Majelis Umum PBB di New York pada minggu itu.

Media AS lainnya melaporkan bahwa ia juga akan mengunjungi Capitol Hill untuk melobi agar lebih banyak bantuan AS guna melawan invasi Rusia.

AS menyediakan miliaran dolar senjata dan bantuan untuk mendanai militer Ukraina.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengunjungi Ukraina pekan lalu untuk mengumumkan paket bantuan terbaru senilai lebih dari USD1 miliar. Bantuan tersebut termasuk cangkang tank uranium yang sudah habis, yang sebelumnya AS katakan tidak akan dikirim ke Ukraina.

Bulan lalu, Biden meminta Kongres untuk mengirimkan USD24 miliar lagi ke Ukraina.

Saat berada di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, di mana ia dijadwalkan untuk menyampaikan pidato di sidang tersebut, Zelensky juga dilaporkan berencana mengadakan pertemuan dengan para pemimpin dunia lainnya yang sedang berkunjung.