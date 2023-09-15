Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kemesraan Vladimir Putin dan Kim Jong Un di Pertemuan Bersejarah, Apa Pesan yang Tersembunyi untuk Negara Barat?

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |13:10 WIB
Kemesraan Vladimir Putin dan Kim Jong Un di Pertemuan Bersejarah, Apa Pesan yang Tersembunyi untuk Negara Barat?
Pertemuan Presiden Rusia dan Pemimpin Tertinggi Korut (Foto: Reuters)
A
A
A

PYONGYANGPresiden Rusia Vladimir Putin dan Pemimpin Tertinggi Korut Kim Jong Un terlihat berjalan berdampingan melalui pusat ruang angkasa yang berkilauan. Sedangkan para pembantu mereka mengikuti langkah mereka di belakang.

Berdiri di atas landasan peluncuran, mereka menatap ke dalam lubang tempat roket meledak ke luar angkasa.

Dan saat jamuan makan malam pada hari itu, mereka minum anggur merah dan bersulang untuk kedua negara paria mereka.

Gambaran pertemuan Kim Jong Un dan Vladimir Putin di timur jauh Rusia sangat mencolok. Dan hal ini belum berakhir karena pemimpin Korea Utara tersebut menghabiskan beberapa hari mengunjungi galangan kapal, pabrik pesawat terbang, dan lokasi militer lainnya sebelum ia kembali ke negaranya.

Ada antisipasi yang besar menjelang pertemuan tersebut. Media global dikejutkan ketika Kim berjalan berjam-jam dengan kereta lapis baja melintasi perbatasan.

Dikutip BBC, dia membuat dunia Barat terus menebak-nebak selama hampir 40 jam sebelum mencapai Kosmodrom Vostochny – sebuah pangkalan luar angkasa di sudut timur Rusia yang jauh. Meski begitu, masih belum jelas apa sebenarnya yang akan dibicarakan oleh keduanya dalam pertemuan tersebut. Peringatan Gedung Putih pekan lalu bahwa Korea Utara dapat menjual senjata ke Rusia dapat memicu kekhawatiran.

Putin telah terlebih dahulu mengirimkan rombongan penyambutan untuk menyambut Kim saat keretanya meluncur ke jalur pangkalan luar angkasa. Tangga langkan berkarpet merah juga didirikan di udara, menunggu kereta berhenti dan pemimpin Korea Utara keluar.

      
