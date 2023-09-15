Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Minta Dukungan RI Masuk PBB, Taiwan Jadi Bagian Integral dari Perdamaian dan Keamanan Global

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |13:04 WIB
Minta Dukungan RI Masuk PBB, Taiwan Jadi Bagian Integral dari Perdamaian dan Keamanan Global
Taiwan minta dukungan Indonesia untuk masuk menjadi anggota PBB (Foto: TETO)
TAIWAN - Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-78 baru saja  diselenggarakan di New York pada 5 September 2023. Pada kesempatan ini, Perwakilan, Kantor Ekonomi dan Perdagangan Taipei di Indonesia (TETO), John Chen kembali meminta dukungan seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar Taiwan, yang berpenduduk 23 juta jiwa, dapat ikut serta dalam PBB.

Menurut dia, dengan bergabung dalam PBB, Taiwan dapat bersama dengan negara-negara lain menjaga perdamaian dan keamanan global, meningkatkan kesehatan seluruh masyarakat, dan bekerja sama serta memberikan kontribusi dalam mengatasi berbagai isu global seperti memerangi perubahan iklim, dan bersama-sama mencapai agenda global PBB yaitu “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs)”.

Dia mengatakan invasi Rusia ke Ukraina mengingatkan seluruh dunia bahwa rezim otoriter seringkali membawa kehancuran dan kematian. Perang tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan melanggar prinsip penyelesaian sengketa internasional secara damai yang tertuang dalam piagam PBB. Krisis kemanusiaan dan dampak ekonomi yang disebabkan perang Rusia-Ukraina juga mengingatkan seluruh dunia bahwa krisis perang di era globalisasi ini akan berdampak global, dan sampai saat ini Taiwan masih menghadapi ancaman besar dari ekspansi China.

Pemerintahan Republik Rakyat China (PRC), yang selama beberapa dekade tidak pernah sekalipun berkuasa di Taiwan, telah berjanji untuk mengambil alih kekuasaan dari Pemerintah Taiwan dan menolak untuk meninggalkan kekuatan militer.

Meskipun perekonomian China berada dalam kesulitan, kekuatan militernya terus berkembang dan Beijing semakin aktif dalam menunjukkan kekuatan militernya untuk mengintimidasi Taiwan, termasuk mengirimkan jet tempur dan kapal perang melintasi garis tengah selat Taiwan, memasuki zona identifikasi pertahanan udara Taiwan dan menggunakan disinformasi serta paksaan ekonomi untuk mengancam hidup demokrasi Taiwan.

      
