INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Cegah Jual Drone ke Rusia, Inggris, Prancis dan Jerman Pertahankan Sanksi Nuklir Terhadap Iran

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |15:10 WIB
Cegah Jual Drone ke Rusia, Inggris, Prancis dan Jerman Pertahankan Sanksi Nuklir Terhadap Iran
Inggris, Prancis, dan Jerman pertahankan sanksi Iran agar tidak jual drone ke Rusian (Foto Reuters)
A
A
A

LONDONInggris, Prancis dan Jerman telah mengumumkan bahwa mereka akan mempertahankan sanksi terhadap Iran dalam upaya untuk mencegah negara tersebut menjual drone dan rudal ke Rusia.

Pada 2015 Iran menyetujui perjanjian nuklir dan, berdasarkan persyaratan, beberapa sanksi akan dicabut bulan depan.

Namun negara-negara Eropa yakin Iran melanggar perjanjian itu dengan memperkaya dan menyimpan uranium.

Iran mengatakan tindakan mereka “ilegal dan provokatif”. Ketika diperkaya, uranium dapat digunakan untuk membuat senjata nuklir.

Dikutip BBC, negara-negara Eropa mengumumkan bahwa mereka akan memasukkan sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang sudah habis masa berlakunya ke dalam undang-undang mereka sendiri.

Beberapa tindakan tersebut dimaksudkan untuk menghentikan Iran mengembangkan dan mengekspor rudal balistik dan drone. Meskipun ada sanksi, banyak drone buatan Iran telah digunakan oleh Rusia dalam perang melawan Ukraina.

Iran menyetujui perjanjian tersebut, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), dengan sekelompok kekuatan dunia yang dikenal sebagai P5+1 – AS, Inggris, Perancis, Tiongkok, Rusia dan Jerman – delapan tahun lalu.

