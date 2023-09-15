Kim Jong Un Kunjungi Pabrik Pesawat Terbang di Rusia, Termasuk Jet Tempur Su-35S dan Su-57

PYONGYANG - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un melanjutkan perjalanannya selama berhari-hari ke Rusia pada Jumat (15/9/2023) dengan mengunjungi pabrik pesawat terbang di kota timur Komsomolsk-on-Amur. Kunjungan ini dilakukan setelah kedua belah pihak mengatakan kerja sama militer adalah suatu kemungkinan.

Menurut media pemerintah Rusia TASS, fasilitas tersebut merupakan pabrik manufaktur penerbangan terbesar di negara tersebut dan membangun serta mengembangkan pesawat tempur untuk Kementerian Pertahanan, termasuk jet tempur Su-35S dan Su-57.

Sebuah foto menunjukkan Kim dan delegasinya di Pabrik Pesawat Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur (KnAAZ), yang dinamai sesuai nama kosmonaut Rusia yang terkenal itu, dan diperlihatkan bagian dalam jet tempur.

Mendampingi Kim dalam tur tersebut adalah Wali Kota Alexander Zhornik, dan Gubernur Wilayah Khabarovsk Mikhail Degtyarev.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada kantor berita Russia 1, Kim juga diperkirakan akan melakukan perjalanan ke kota pelabuhan Vladivostok di mana ia akan melihat kemampuan militer Armada Pasifik Rusia.

Kunjungan ke lokasi-lokasi penting di kawasan Timur Jauh Rusia dilakukan setelah Putin mengatakan Rusia sedang mempertimbangkan dan mendiskusikan beberapa kerja sama militer dengan Korea Utara, menyusul pertemuan puncak di mana Kim tampak mendukung perang Moskow terhadap Ukraina.

Pertemuan lima jam pada Rabu (13/9/2023) di Kosmodrom Vostochny mengisyaratkan hubungan yang lebih erat antara kedua negara, yang keduanya menghadapi isolasi internasional – Moskow karena invasi ke Ukraina dan Pyongyang karena program senjata nuklir dan rudal balistiknya.