Ukraina Identifikasi Kapal-Kapal Rusia yang Kena Serangan di Sevastopol, Klaim Tidak Akan Bisa Diperbaiki

UKRAINA - Ukraina telah mengidentifikasi kapal-kapal yang terkena serangannya di pangkalan angkatan laut Rusia di wilayah pendudukan Krimea. Ukraina mengklaim bahwa kapal-kapal tersebut tidak dapat diperbaiki lagi.

Serangan pada Rabu (13/9/2023) pagi di Sevastopol, kota terbesar di Krimea, menandai serangan paling ambisius yang dilakukan Ukraina terhadap pelabuhan tersebut sejak perang dimulai dan terjadi ketika Kyiv meningkatkan serangan rudal dan drone di semenanjung tersebut.

Pada Rabu (13/9/2023), Andrii Yusov, Perwakilan Intelijen Pertahanan Ukraina, mengatakan kapal pendarat Minsk dan kapal selam Rostov-on-Don telah hancur dalam serangan itu. Saat itu keduanya sedang menjalani perbaikan.

Berbicara kepada media Ukraina, Yusov menyebut kehancuran kapal pendarat sebagai “kerugian yang tidak dapat diperbaiki” bagi armada laut Rusia, karena, menurut klaimnya, Rusia tidak lagi memproduksi kapal seperti itu. Dia menambahkan bahwa Intelijen Pertahanan tidak ingin menjelaskan secara rinci senjata apa yang digunakan untuk menyerang galangan kapal, namun demiliterisasi wilayah Ukraina yang diduduki sedang berlangsung.

CNN tidak dapat memverifikasi klaim Ukraina secara independen.

Dalam beberapa minggu terakhir, Ukraina memfokuskan upayanya di Krimea, yang dianeksasi secara ilegal oleh Rusia pada 2014, dan merupakan pusat logistik penting yang strategis untuk upaya perang Rusia karena lokasinya di Laut Hitam.