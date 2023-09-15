Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Seminari Berusia 36 Tahun di Labuan Bajo Dapat Sertifikat Tanah dari Menteri Hadi

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |12:00 WIB
Seminari Berusia 36 Tahun di Labuan Bajo Dapat Sertifikat Tanah dari Menteri Hadi
Menteri Hadi serahkan sertifikat tanah Seminari berusia 36 tahun di Labuan Bajo (Foto: Istimewa/Kementerian ATR/BPN)
MANGGARAI BARAT - Seminari St. Yohanes Paulus II di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), telah berdiri sejak 1987. Namun, seminari itu baru mendapat sertifikat tanah tahun ini.

Sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dalam kunjungan kerjanya ke Labuan Bajo, Kamis 14 September 2023. Rektor Seminari berusia 36 tahun itu, Benebensi pun menerima sertifikat tersebut.

"Baru saja kami serahkan satu sertifikat untuk seminari. Seminari St. Yohanes Paulus II ini sudah berdiri sejak 1987 dan belum pernah disertifikatkan. Pada kesempatan ini berhasil kami sertifikatkan," tutur Hadi Tjahjanto, dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (15/9/2023).

Untuk diketahui, seminari dibangun untuk memberikan pendidikan kepada calon pemuka agama Katolik. Penyertifikatan tanah seminari yang dilakukan ini bertujuan untuk menjamin keberadaan sekolah agar tetap aman dan terjaga.

"Kami akan sertifikasi semua tanpa terkecuali, tanpa diskriminasi. Jadi laporkan saja jika ada tempat ibadah, tempat pendidikan yang belum bersertifikat ke kantor-kantor pertanahan, nanti kami sertifikatkan," ujar Hadi.

