Warga Pulau Bungin NTB Antusias Dapat Pemeriksaan Gratis dari MNC Peduli dan Doctorshare

SUMBAWA - Warga pulau Bungin, Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat antusias dalam mengikuti acara pemeriksaan kesehatan dan operasi katarak gratis dar MNC Peduli dan Doctorshare.

Supriadi salah satu warga desa Bungin mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan sosial layanan kesehatan gratis yang dilaksanakan MNC Peduli dan Doctorshare.

"Saya berharap kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan," katanya.

Diketahui, untuk menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3t), MNC Peduli berkolaborasi dengan doctorshare dalam memberikan berbagai layanan kesehatan di pulau Bungin, Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat.

Pulau yang berada di Sumbawa merupakan pemukiman terpadat di dunia karena di lahan seluas 8,5 hingga 12 hektar itu telah dihuni oleh lebih dari 5.000 jiwa.

Untuk membantu warga Pulau Bungin, MNC Peduli dan Doctorshare menggelar pengobatan umum serta operasi kecil dan besar gratis.