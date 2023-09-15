Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

MNC Peduli Salurkan Ratusan Buku Bacaan ke Sekolah Alquran di Pulau Bungin NTB

Topan Iswadi , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |12:41 WIB
MNC Peduli Salurkan Ratusan Buku Bacaan ke Sekolah Alquran di Pulau Bungin NTB
Ketua MNC Pedulu Jessica Tanoesoedibjo (Foto: MPI)
A
A
A

SUMBAWA - Dorong literasi wilayah 3T, MNC Peduli distribusikan ratusan buku bacaan di Pulau Bungin, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

Penyaluran buku dilakukan ke Taman Darul Qurán yaitu lembaga pendidikan Alquran berdiri sejak tahun 2014 dan memberi pembimbingan kepada anak sekitar.

Taman Darul Quran didirikan Rusnadi akibat kekhawatirannya atas gempuran teknologi yang dampaknya tidak selalu positif bagi anak-anak.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Taman Darul Quran yang memiliki tiga tenaga pengajar dan dengan segala keterbatasan tetap terus semangat dalam memberikan semangat literasi keagamaan bagi ratusan anak usia sekolah dasar sekitar secara gratis.

Melihat semangat para pengajar dan pengelola di taman Darul Quran, MNC Peduli menyalurkan ratusan bantuan buku bacaan bagi tpq dengan siswa didik terbanyak di Pulau Bungin ini.

Topik Artikel :
Pulau Bungin MNC Peduli
Telusuri berita news lainnya
