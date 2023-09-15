MNC Peduli Salurkan Ratusan Buku Bacaan ke Sekolah Alquran di Pulau Bungin NTB

SUMBAWA - Dorong literasi wilayah 3T, MNC Peduli distribusikan ratusan buku bacaan di Pulau Bungin, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

Penyaluran buku dilakukan ke Taman Darul Qurán yaitu lembaga pendidikan Alquran berdiri sejak tahun 2014 dan memberi pembimbingan kepada anak sekitar.

Taman Darul Quran didirikan Rusnadi akibat kekhawatirannya atas gempuran teknologi yang dampaknya tidak selalu positif bagi anak-anak.

BACA JUGA: Warga Pulau Bungin NTB Antusias Dapat Pemeriksaan Gratis dari MNC Peduli dan Doctorshare

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Taman Darul Quran yang memiliki tiga tenaga pengajar dan dengan segala keterbatasan tetap terus semangat dalam memberikan semangat literasi keagamaan bagi ratusan anak usia sekolah dasar sekitar secara gratis.

Melihat semangat para pengajar dan pengelola di taman Darul Quran, MNC Peduli menyalurkan ratusan bantuan buku bacaan bagi tpq dengan siswa didik terbanyak di Pulau Bungin ini.