Krisis Air Bersih, Relawan Ganjar Bangun Sumur Bor yang Dinantikan Warga Puluhan Tahun

LAMPUNG TIMUR – Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Mak Ganjar, bergerak cepat menanggulangi krisis air bersih akibat dari kemarau panjang yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

Mereka membangun sumur bor di Dusun Sinar Menanga, Desa Gunung Agung, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Lampung.

Koordinator Wilayah (Korwil) Mak Ganjar Lampung Noor Nadhia mengatakan, ratusan warga di desa tersebut sudah lama kesulitan mendapatkan air bersih karena terbatasnya akses untuk mendapatkannya. Warga juga harus pergi ke sungai yang kekeringan karena terdampak kemarau panjang.

"Yang melatarbelakangi dibangunnya sumur bor di desa ini pertama karena desa ini sangat kering dan tandus. Tekstur tanahnya berpasir,”ujar Nadhia, Jumat (15/9/2023).

“Kedua, memang kesediaan air bersih di sini sangat kurang," ungkapnya di sela-sela peresmian sumur bor,” lanjutnya.

Nadhia menambahkan, sebelum ada sumur bor, saat musim kemarau, mereka mengambil air dari sungai terdekat yang airnya tidak layak konsumsi.

"Pembangunan sumur bor ini sebagai bantuan air bersih karena sangat kurang sekali air bersih di sini. Selama ini mereka mengonsumsi air yang kurang layak," terangnya.

Dia melanjutkan, masyarakat di desa ini secara swadaya bahu-membahu ikut membantu instalasi sumur bor di desanya. Selain membangun sumur bor, relawan ini menyediakan perangkat instalasi pendukung seperti mesin pompa, tandon air, pipa air, keran, dan saluran listrik.

"Kami berharap warga di sini bisa menggunakan air bersih yang lebih layak dan sehat. Kemudian ini menjadi kebaikan kita semua," ucapnya.

Mak Ganjarkata dia juga terus menyosialisasikan sosok Ganjar Pranowo melalui program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Kami terus menyosialisasikan Pak Ganjar dan program-programnya di Jawa Tengah. Kami dekatkan kepada warga. Salah satunya adalah bantuan air bersih dan MCK ini," pungkasnya.