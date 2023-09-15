Cara Relawan Ganjar Bantu Warga Kota Padang Hadapi Harga Pangan Tinggi

SUMBAR – Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Mak Ganjar terus melakukan kegiatan bermanfaat dan positif kepada masyarakat luas di Indonesia.

Kali ini, Mak Ganjar membagikan bibit cabai rawit sekaligus media tanam untuk warga yang berada di Jalan Parak Jambu Indah II, RT 05/RW 09, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumbar.

Koordinator Wilayah Mak Ganjar Padang, Ulfa Yulida mengatakan bantuan bibit cabai rawit itu sebagai solusi untuk masyarakat sekitar menghadapi harga pangan yang tinggi.

"Pembagian bibit cabai rawit ini untuk mengantisipasi kenaikan harga. Karena itu kami mengajak warga agar bisa melakukan penanaman untuk kebutuhan dapur mereka," ujar Ulfa dalam siaran persnya, Jumat (15/9/2023).

Selain pembagian bibit cabai rawit, para peserta juga mengikuti pelatihan cara menanam dan merawat cabai agar bisa membudidayakan dengan baik.

Menurut dia, kegiatan yang dilakukan oleh Mak-Mak pendukung Ganjar Pranowo tersebut mendapatkan sambutan positif dari warga. Hal itu terlihat dari banyak peserta yang menghadiri pelatihan tersebut.

"Warga sangat antusias, kami juga mengadakan pelatihan dan mendatangkan ahli untuk menjelaskan bagaimana merawat, program ini juga telah kita gencarkan di sebagian daerah," tutur Ulfa.

Dalam pelatihan tersebut, Ulfa tidak lupa memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden 2024 dari Partai PDIP kepada masyarakat yang menghadiri acara tersebut.