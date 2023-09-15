Dicekoki Miras saat Nonton Kuda Lumping, ABG Digilir 2 Remaja

PEKANBARU - Seorang gadis belia, sebut saja namanya Bunga (15), menjadi korban pelecehan seksual. Warga Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau, ini disetubuhi secara bergiliran oleh dua remaja.

Ironisnya, para pelaku pemerkosaan tersebut juga mash di bawah umur. Kedua tersangka itu adalah DFP alias FR (14) dan AR (14) warga Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rohul.

Kasat Reskrim Polres Rohul AKP Raja Kosmos Parmulais mengatakan bahwa sebelum disetubuhi, korban yang masih ABG (anak baru gede) ini dicekoki minuman keras oleh kedua pelaku.

"Berdasarkan bukti permulaan yang cukup AR dan DFP ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur," ujar Kasat Reskrim Polres Rohul Jumat (15/9/2023).

Hasil pemeriksaan sejumlah saksi, bahwa kasus asusila tersebut berawal pada Jumat 25 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, korban meminta izin kepada orangtuanya untuk pergi menonton kuda lumping bersama temannya berinsial DE.

Kemudian, saat nonton hiburan rakyat itu, DE tidak melihat Bunga. Setelah mencari akhirnya dini hari dia menemukan korban, namun sudah dalam kondisi sempoyongan. DE pun mengajak satu temannya lagi yakni KI membawa Bunga pulang.