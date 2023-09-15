Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dicekoki Miras saat Nonton Kuda Lumping, ABG Digilir 2 Remaja

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |16:41 WIB
Dicekoki Miras saat Nonton Kuda Lumping, ABG Digilir 2 Remaja
Ilustrasi/Foto: Istimewa
A
A
A

 

PEKANBARU - Seorang gadis belia, sebut saja namanya Bunga (15), menjadi korban pelecehan seksual. Warga Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau, ini disetubuhi secara bergiliran oleh dua remaja.

Ironisnya, para pelaku pemerkosaan tersebut juga mash di bawah umur. Kedua tersangka itu adalah DFP alias FR (14) dan AR (14) warga Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rohul.

 BACA JUGA:

Kasat Reskrim Polres Rohul AKP Raja Kosmos Parmulais mengatakan bahwa sebelum disetubuhi, korban yang masih ABG (anak baru gede) ini dicekoki minuman keras oleh kedua pelaku.

"Berdasarkan bukti permulaan yang cukup AR dan DFP ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur," ujar Kasat Reskrim Polres Rohul Jumat (15/9/2023).

 BACA JUGA:

Hasil pemeriksaan sejumlah saksi, bahwa kasus asusila tersebut berawal pada Jumat 25 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, korban meminta izin kepada orangtuanya untuk pergi menonton kuda lumping bersama temannya berinsial DE.

Kemudian, saat nonton hiburan rakyat itu, DE tidak melihat Bunga. Setelah mencari akhirnya dini hari dia menemukan korban, namun sudah dalam kondisi sempoyongan. DE pun mengajak satu temannya lagi yakni KI membawa Bunga pulang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181212/catcalling-VjCU_large.jpg
Terungkap! Ini Alasan Oknum Polisi ‘Catcalling’ Wanita Pejalan Kaki di Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180148/pelecehan-8kOY_large.jpg
Oknum Polisi Cat Calling Wanita Cantik di Kebayoran Baru Ditindak Propam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180136/viral-NaVl_large.jpg
Viral Oknum Polisi Cat Calling Wanita Cantik Pejalan Kaki di Kebayoran Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180104/pelecehan-ElZs_large.jpg
Korban Dugaan Pelecehan Kepala SPPG di Bekasi Serahkan Bukti ke Polres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179447/kekerasan-qAQh_large.jpg
Polisi Periksa Staf Diduga Korban Pelecehan Kepala SPPG di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3179048/pelecehan-3aA1_large.jpg
Polisi Akan Panggil Kepala SPPG di Bekasi yang Diduga Lecehkan Stafnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement