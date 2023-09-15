Penemuan Benda Mirip Granat Hebohkan Warga Jambi

JAMBI - Warga Sebrang, Kota Jambi (Sekoja) heboh. Seorang warga menemukan sebuah benda yang diduga mirip granat di dalam semak-semak dekat pemukiman warga di Jalan Jepang, RT 10, Kelurahan Olak Kemang, Kota Jambi, Jumat (15/9/2023).

"Kejadiannya sekitar pukul 11.00 WIB siang tadi. Seorang nelayan bernama Arjuna berusia 51 tahun," ungkap Dansat Brimob Polda Jambi Kombes Pol Nadi Chaidir, Jumat (15/9/2023).

BACA JUGA:

Dia menambahkan, tim Jibom Brimob Polda Jambi masih mengecek kondisi benda yang mirip granat tersebut.

"Dari gambar yang didapat seperti granat nanas, diduga peninggalan perang dunia kedua," ujarnya.

BACA JUGA:

Menurut Dansat Brimob, benda tersebut sudah terlihat karatan sekali saat ditemukan dan bisa membahayakan.