HOME NEWS NUSANTARA

Penemuan Benda Mirip Granat Hebohkan Warga Jambi

Azhari Sultan , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |16:51 WIB
Penemuan Benda Mirip Granat Hebohkan Warga Jambi
Ilustrasi/Foto: Okezone
JAMBI - Warga Sebrang, Kota Jambi (Sekoja) heboh. Seorang warga menemukan sebuah benda yang diduga mirip granat di dalam semak-semak dekat pemukiman warga di Jalan Jepang, RT 10, Kelurahan Olak Kemang, Kota Jambi, Jumat (15/9/2023).

"Kejadiannya sekitar pukul 11.00 WIB siang tadi. Seorang nelayan bernama Arjuna berusia 51 tahun," ungkap Dansat Brimob Polda Jambi Kombes Pol Nadi Chaidir, Jumat (15/9/2023).

Dia menambahkan, tim Jibom Brimob Polda Jambi masih mengecek kondisi benda yang mirip granat tersebut.

"Dari gambar yang didapat seperti granat nanas, diduga peninggalan perang dunia kedua," ujarnya.

Menurut Dansat Brimob, benda tersebut sudah terlihat karatan sekali saat ditemukan dan bisa membahayakan.

