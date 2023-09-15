Nelangsa Ditinggal Nikah Janda, Pria Ini Nekat Curi Motor Suami Mantan Pacarnya

BANTUL - Sakit hati lantaran ditinggal menikah oleh pacarnya, S (45), lelaki asal Bambanglipuro Kabupaten Bantul ini nekat mencuri sepeda motor milik suami janda yang telah dipacarinya selama dua tahun lebih tersebut. S sakit hati ketika mengetahui pacarnya sekamar dengan suami barunya, R.

S nekat mencuri sepeda motor yang diparkir di teras rumah tempat tinggal mantan pacar pelaku yang berada di Kelurahan Banjarejo Kapanewon Tanjungsari, Gunungkidul. Sebelum menikah dengan korban, istri korban berstatus janda dua anak.

Kapolsek Tanjungsari AKP Wawan Anggoro menuturkan aksi pencurian tersebut terjadi hari Jumat (24/2/2023) lalu. Saat itu R baru saja bangun tidur langsung keluar rumah. Korban kaget ketika melihat ke arah teras ternyata sepeda motornya Yamaha Vixion yang terparkir di teras rumahnya sudah tidak ada alias hilang,

"Korban nanya ke istrinya siapa yang memakai motor tersebut dan dijawab tidak tahu," ujar dia Jumat (15/9/2023).

Setelah diusut tidak ada yang mengetahui keberadaan motor Vixion tersebut karena tidak ada yang meminjamnya. Motor tersebut terakhir kali diparkir pukul 17.00 WIB, dan sekira pukul 22.00 WIB masih berada di teras depan rumah.

Korban bahkan sudah merasa mengunci setang sepeda motor tersebut dan posisi kunci terakhir sepeda motor berada di dalam kamar korban. Korban menduga jika kunci tersebut diambil seseorang.

"Korban merasa kunci tersebut diambil dari luar jendela," kata dia.

Nampaknya pelaku mengambil kunci dengan memotong tali yang digunakan untuk mengait jendela kamar tersebut sehingga pintu jendela dapat dibuka kemudian mengambil kunci dari luar.

Setelah itu, sepeda motor tersebut dibawa kabur Padahal di dalam jok terdapat dompet yang berisi uang Rp 700.000.