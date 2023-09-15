Ribuan Polisi Diterjunkan Amankan Laga Persis Solo vs PSIS Semarang

SOLO - Sebanyak 1.070 personel keamanan diturunkan saat Derby Jawa Tengah (Jateng) Persis Solo vs PSIS Semarang di Stadion Manahan Solo, Sabtu 16 September 2023 pukul 19.30 WIB. Koordinasi lintas wilayah juga diterapkan oleh pihak kepolisian.

Kapolresta Solo, Kombes Pol Iwan Saktiadi mengatakan, pihak Forkompimda menerjunkan 720 personel gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP Kota Solo, Dinas Perhubungan (Dishub) dan Damkar. Para personel akan bertugas di ring 2 dan ring 3 Stadion Manahan Solo.

“Kami mengelola datang dan kembalinya penonton. Sirkulasi penonton serta membantu filter penonton yang nanti masuk di pintu-pintu stadion,” katanya, Jumat (15/9/2023).

Kombes Iwan menjelaskan, tidak ada perubahan dalam standar pengamanan yang akan diterapkan dalam pertandingan Derby Jateng besok. Semua SOP yang diterapkan sama seperti saat menggelar pertandingan Liga 1 sebelum-sebelumnya.

Namun demikian, Kapolresta menegaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Polres Boyolali untuk menghalau masyarakat yang hendak menonton pertandingan Derby Jateng menggunakan atribut PSIS Semarang.

“Yang jelas-jelas menggunakan atribut PSIS tentu tidak kami izinkan. Karena jelas aturannya seperti itu. Kalau memang tidak membawa atribut kami tidak bisa melarang,” ujarnya.

Selain itu, Kaporesta meminta supporter Persis Solo juga dewasa menyikapi hasil pertandingan mengingat Persis memiliki catatan yang cukup bagus saat bermain di kandang. Tidak perlu melakukan tindakan-tindakan yang kontra produktif.

“Jadi, tidak perlu melakukan hal-hal yang kontra produktif. Kami nanti juga berkoordinasi ,” ujar Kombes Iwan.