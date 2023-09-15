Begini Kronologi Truk Terjun ke Jurang Galian dan Tewaskan Pengemudi di Pamekasan

MADURA - Kejadian truk terjun ke dalam jurang galian batu bata di Desa Lesong Daya, Kecamatan Batu Marmar, Pamekasan, menyebabkan sopir tewas di tempat, Kamis (14/9/2023) sekitar jam 16.30 WIB.

Truk bermuatan batu bata itu diduga tidak bisa menanjak dan akhirnya terperosok ke dalam jurang galian sedalam 20 meter.

BACA JUGA:

Korban Manijo (45) merupakan warga Desa Bira Timur Kecamatan Sukobanah, Kabupaten Sampang.

Kapolsek Tamberu, Batumarmar, Iptu Moh. Syaiful menjelaskan, kronologi truk yang terjun kejurang galian diduga akibat kendaraan tidak mampu menanjak di lokasi.

BACA JUGA:

Peristiwa bermula ketika korban mengangkut batu bata di lokasi galian C yang berlokasi desa Lesong Daya Kecamatan Batumarmar.

"Setelah muatan truk terisi korban dari arah bawah menuju jalan keluar melalui tanjakan, namun dump truk yang dikemudikan korban tidak mampu menaiki tanjakan tersebut sehingga terguling ke dalam jurang galian," terangnya Jumat (15/9/2023)

Menurutnya, setelah mendengar laporan adanya kejadian tersebut, anggota kepolisian segera mendatangi TKP.