Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kebakaran 500 Hektar Lahan Gunung Bromo Padam, Water Bombing Masih Beroperasi

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |15:44 WIB
Kebakaran 500 Hektar Lahan Gunung Bromo Padam, <i>Water Bombing</i> Masih Beroperasi
Water bombing dengan helikopter masih beroperasi di Gunung Bromo/Foto: Avirista
A
A
A

 

MALANG - Kebakaran di Gunung Bromo berangsur-angsur bisa dipadamkan. Saat ini proses pembasahan masih dilakukan menggunakan helikopter bantuan BNPB pada Jumat (15/9/2023).

Kepala Bagian (Kabag) Tata Usaha (TU) Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB-TNTBS) Septi Eka Wardhani menyatakan, sambil pembasahan pihaknya mulai menghitung area atau luasan yang terbakar. Total ada 500 hektar lahan di kawasan TNBTS tersebut yang terbakar.

 BACA JUGA:

"Luasan yang terbakar sekitar 500 hektar," kata Septi, dikonfirmasi pada Jumat siang.

Saat ini proses pembasahan dilakukan demi memastikan titik bara api di tanah benar-benar padam. Mengingat vegetasi tanaman yang terbakar terdiri dari ilalang dan semak belukar.

 BACA JUGA:

"Ada water bombing pagi ini, untuk pembasahan bekas area yang terbakar. Api sudah padam hanya kepulan asap dari tonggak kayu yang terbakar," ucapnya.

Pemadaman api lewat udara dengan metode water bombing difokuskan pembasahan di kawasan Blok Mungal dan Gunung Watangan yang berada di atas bukit Teletubbies.

"Water bombing, fokus di wilayah Mungal, Watangan dan sekitarnya. Lokasinya berada diatas bukit Teletubbies," pungkasnya.

Sebagai informasi, Gunung Mungal masuk dalam wilayah Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Gunung Watangan masuk area Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192436/kebakaran-26bm_large.jpg
Kebakaran Hebat di Panti Jompo Manado, 16 Orang Tewas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192322/kebakaran-aqoM_large.jpg
Papan Reklame Samping Mal Sarinah Jakpus Terbakar Hebat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192280/kebakaran-VC5Q_large.jpg
Kronologi Kebakaran Kantor Wali Kota Jaksel, Berawal dari Suara Ledakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192239/kebakaran-hSuZ_large.jpg
Permukiman Padat Penduduk Samping Tol Wiyoto Wiyono Arah Bandara Terbakar Hebat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192234/kebakaran-ZIDT_large.jpg
Breaking News! Kebakaran Landa Kantor Pemkot Jakarta Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191357/rumah_terbakar_di_grogol_petamburan-6Msc_large.jpg
Rumah Terbakar di Grogol Petamburan, 20 Damkar Dikerahkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement