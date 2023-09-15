Kebakaran 500 Hektar Lahan Gunung Bromo Padam, Water Bombing Masih Beroperasi

Water bombing dengan helikopter masih beroperasi di Gunung Bromo/Foto: Avirista

MALANG - Kebakaran di Gunung Bromo berangsur-angsur bisa dipadamkan. Saat ini proses pembasahan masih dilakukan menggunakan helikopter bantuan BNPB pada Jumat (15/9/2023).

Kepala Bagian (Kabag) Tata Usaha (TU) Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB-TNTBS) Septi Eka Wardhani menyatakan, sambil pembasahan pihaknya mulai menghitung area atau luasan yang terbakar. Total ada 500 hektar lahan di kawasan TNBTS tersebut yang terbakar.

"Luasan yang terbakar sekitar 500 hektar," kata Septi, dikonfirmasi pada Jumat siang.

Saat ini proses pembasahan dilakukan demi memastikan titik bara api di tanah benar-benar padam. Mengingat vegetasi tanaman yang terbakar terdiri dari ilalang dan semak belukar.

"Ada water bombing pagi ini, untuk pembasahan bekas area yang terbakar. Api sudah padam hanya kepulan asap dari tonggak kayu yang terbakar," ucapnya.

Pemadaman api lewat udara dengan metode water bombing difokuskan pembasahan di kawasan Blok Mungal dan Gunung Watangan yang berada di atas bukit Teletubbies.

"Water bombing, fokus di wilayah Mungal, Watangan dan sekitarnya. Lokasinya berada diatas bukit Teletubbies," pungkasnya.

Sebagai informasi, Gunung Mungal masuk dalam wilayah Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Gunung Watangan masuk area Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang.