HOME NEWS JABAR

Himpunan Santri Nusantara Perkuat Barisan untuk Pemenangan Ganjar di Jabar

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |15:33 WIB
Himpunan Santri Nusantara Perkuat Barisan untuk Pemenangan Ganjar di Jabar
Relawan Ganjar Rapatkan Barisan di Jabar/ist
A
A
A

BANDUNG - Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Himpunan Santri Nusantara (Hisnu) terus merapatkan dan memperkuat barisannya untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Salah satunya dengan menggelar pertemuan untuk membahasa berbagai strategi pemenangan Ganjar Pranowo, di Hotel Fox Harris, Bandung, Jawa Barat.

“Tujuan hari ini silaturahmi kami ingin memperkuat antar sesama para kiai, masyayikh, bu nyai, dan ning untuk pemenangan Pak Ganjar,” ujar Gus Yusuf Hidayat selaku Koordinator Nasional Hisnu, Jumat (15/9/2023).

“Karena kalau tidak seperti ini, kekhawatiran semangat turun. Alhamdulillah, nyatanya hari ini semua punya semangat pemenangan,” sambungnya.

Dia berharap, setelah pertemuan kali ini para koordinator Hisnu di Jabar dapat bergerak cepat, bergerak cerdas, dan gas pol turun ke bawah.

“Di sini para penggerak Pak Ganjar saling membagi tugas untuk melakukan konsolidasi. Harapannya kepada semua harus bergerak cepat, bergerak cerdas, dan melakukan mapping serta pendataan yang benar,” pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
