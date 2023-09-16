Selain Kepulauan Riau, Hary Tanoesoedibjo Akan Sambangi 37 Provinsi Hadiri Konsolidasi Kader Perindo

BATAM - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, menghadiri konsolidasi DPW, DPD, Caleg DPR RI beserta Tandem Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepri, yang berlangsung di Best Western Premier Panbil Batam, Jumat (15/9/2023).

Dalam kesempatan ini, Hary mengatakan bahwa dirinya akan berkeliling ke semua provinsi yang ada di Indonesia untuk membesarkan Partai Perindo.

Dimana menurutnya saat ini dia sudah datang ke 6 provinsi yang ada di Indonesia termasuk Kepri untuk bersama - sama mengajak para kader meraih suara Partai Perindo sebanyak banyaknya.

"Saya akan keliling Indonesia ke semua provinsi, 38 provinsi akan Saya datangi untuk menemui Kader untuk bisa mendapatkan suara yang banyak pada Pemilu ini," ujar Hary.

Disisi lain, Hary optimis Batam bisa maju seperti Singapura, karena memiliki potensi yang sangat besar.