Konsolidasi Partai Perindo Batam, Hary Tanoesoedibjo Minta Semua Kader Kerja Keras

BATAM - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, menghadiri konsolidasi DPW, DPD, Caleg DPR RI Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepri, yang berlangsung di Best Western Premier Panbil Batam, Jumat (15/9/2023).

Dalam kesempatan ini Hary mengatakan bahwa dirinya akan berkeliling ke semua provinsi yang ada di Indonesia untuk membesarkan Partai Perindo.

Dimana menurutnya saat ini dia sudah datang ke 6 provinsi yang ada di Indonesia termasuk Kepri untuk bersama - sama mengajak para kader meraih suara Partai Perindo sebanyak banyaknya.

"Saya akan keliling Indonesia ke semua provinsi, 38 provinsi akan Saya datangi untuk menemui Kader untuk bisa mendapatkan suara yang banyak pada Pemilu ini," ujar Hary.

Menurutnya, perolehan suara dan kemenangan partai pada Pemilu tidaklah gratis. Untuk mendapatkan kursi di DPR baik itu tingkat Kabupaten, Kota, Provinsi maupun DPR RI, Partai yang dikenal sebagai Partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu akan memaksimalkan suara partai dalam beberapa hal yang tepat.

"Jadi ada target suara yang harus kita capai, tidak gratis dan semua harus dengan kerja keras,"tegas Hary.

(Fahmi Firdaus )