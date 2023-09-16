Hary Tanoesoedibjo Lantik Pengurus DPW Partai Perindo Kepulauan Riau

BATAM - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, menghadiri rapat kordinasi dan pelantikan DPW Partai Perindo Kepulauan Riau (Kepri) di Best Western Premier Panbil Batam, Jumat (15/9/2023).

Hary Tanoesoedibjo melantik pengurus DPW Partai Perindo Kepri dibawah kepemimpinan Jadi Radja Gukguk.

Kehadiran Hary Tanoesoedibjo dalam rapat konsolidasi ini disambut meriah kader dan pengurus DPW Perindo Kepri.

Dalam kesempatan itu, Hary Tanoesoedibjo berpesan kepada seluruh pengurus dan kader Partai Perindo Kepri agar kosisten berjuang membangun kesejahteraan masyarakat.

Hary Tanoesoedibjo juga mengajak jajaran pengurus partai mempersiapkan pemilu 2024 secara maksimal.

“Saya juga menekankan agar pada Pemilu 2024 Partai Perindo harus lebih baik. Partai harus belajar dari kekurangan dan permasalahan pada pemilu 2019,” pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )