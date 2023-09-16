Lantik DPW Perindo Kepri, Hary Tanoesoedibjo: Konsisten Berjuang Bangun Kesejahteraan Masyarakat

BATAM - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, menghadiri rapat kordinasi dan pelantikan DPW Partai Perindo Kepulauan Riau (Kepri) di Best Western Premier Panbil Batam, Jumat (15/9/2023).

Dalam kesempatan itu, Hary Tanoesoedibjo juga melantik pengurus DPW Partai Perindo Kepri dibawah kepemimpinan Jadi Radja Gukguk.

BACA JUGA: Hary Tanoesoedibjo Lantik Pengurus DPW Partai Perindo Kepulauan Riau

Kehadiran Hary Tanoesoedibjo dalam rapat konsolidasi ini disambut meriah kader dan pengurus DPW Perindo Kepri.

Hary Tanoesoedibjo juga berpesan kepada seluruh pengurus dan kader Partai Perindo Kepri agar konsisten berjuang membangun kesejahteraan masyarakat.

Dia juga mengajak jajaran pengurus partai mempersiapkan pemilu 2024 secara maksimal dan memenangkan Partai Perindo di Kepri.

“Saya juga menekankan agar pada Pemilu 2024 Partai Perindo harus lebih baik. Partai harus belajar dari kekurangan dan permasalahan pada pemilu 2019,” ujarnya.

Hary juga berpesan agar semua pengurus mempersiapkan diri agar lebih matang dalam menghadapi Pemilu 2024. Kepri diharapkan mampu mendudukan kader di legislatif dan memberikan kontribusi suara yang lebih besar dari pemilu 2019 lalu.

“Untuk tujuan itu, maka konsolisdasi harus terus menerus dilakukan untuk menguatkan agar di 2024 sudah ada potret pemenangan. Diharapkan Perindo di setiap kota dan kabupaten di Kepri bisa mengahsilkan satu anggota dewan dalam fraksi,” tutup Hary.