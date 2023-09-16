Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bacaleg Perindo Rere Tati Sri Hardina Bersama DPD Depok Gelar Pesta Rakyat dan Jalan Santai

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |10:43 WIB
Bacaleg Perindo Rere Tati Sri Hardina Bersama DPD Depok Gelar Pesta Rakyat dan Jalan Santai
Bacaleg Perindo Rere Tati menggelar pesta rakyat dan jalan santai (Foto : MPI)
DEPOK - Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Partai Perindo DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas, Rere Tati Sri Hardina bersama DPD Partai Perindo Depok dan Barisan Penjaga (Baja) menggelar pesta rakyat dan jalan santai budaya di RW 7 Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Sabtu (16/9/2023).

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi antusias warga RW 7 sudah terlihat sejak pukul 7.00 WIB untuk mengikuti jalan santai budaya yang dihelat Partai Perindo dengan nomor urut 16 sesuai dengan ketetapan KPU di kertas suara Pemilu 2024 mendatang. Terlihat warga tua, muda hingga anak anak ada yang mengenakan pakaian adat dari sejumlah daerah di Indonesia.

Selain itu, terlihat juga karnaval sepeda hias bahkan ada yang membuat miniatur tank. Tak hanya itu terlihat sekumpulan emak-emak berseragam senam yang turut serta.

"Giat pagi hari ini kita mengadakan pesta rakyat dalam konsep 17 Agustus ini puncaknya. Acaranya banyak sekali ada jalan santai, tampilan lagu, tampilan dancer nanti malam. Oh iya ada yang berpakaian adat ada dari Bali, Papua dan banyak lagi," ucap Rere dilokasi.

Terlihat acara juga dikemas dengan acara pembagian doorprize bagi peserta jalan santai yang dihelat Partai Perindo yang dikenal partai modern peduli rakyat kecil itu. Selain itu, terlihat sejumlah pedagang UMKM yang berjualan di area acara tersebut.

Rere menyebut kegiatan pesta rakyat bertujuan untuk mengingat jasa para pahlawan hingga terus menjalin silahturahmi bersama warga RW 7 Rangkapan Jaya.

"Tujuan dari kegiatan ini supaya kita selalu mengingat jasa pahlawan kita agar selalu bersemangat terus bersinergi dan menjalin silahturahmi warga di RW 07 Rangkapan Jaya," ujarnya.

Rere yang juga menjabat sebagai Ketua DPW Baja Perindo Jawa Barat itu berharap dengan adanya pesta rakyat yang akan dilangsungkan hingga malam hari itu dapat terus bersinergi hingga tidak mudah putus asa dalam menjalani kehidupan sehari hari.

"Harapannya kita supaya tetap solid, tetap bersemangat, bersinergi, berjuang dan tidak mudah putus asa. Karena mengingat para pahlawan sangat gigih memperjuangkan kemerdekaan," ungkapnya.

