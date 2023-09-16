Gempa Berkekuatan M4,8 Guncang Maluku

JAKARTA - Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo (M) 4,8 mengguncang Kabupaten Buru Selatan, Maluku. Gempa ini berada di kedalaman 294 km.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Twitter menyebut gempa itu terjadi pada pukul 02.51 WIB, Sabtu (16/11/2023).

"Gempa Mag: 4.8, (232 km Tenggara BURU SELATAN-MALUKU," tulis BMKG dalam akun X dikutip, Sabtu (16/9/2023).

Diketahui, lokasi gempa berada pada titik 5,48 lintang selatan dan 129,03 bujur timur. Belum diketahui dampak dari gempa ini apakah menimbulkan kerusakan hingga korban.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," demikian tulis keterangan BMKG.

(Fahmi Firdaus )