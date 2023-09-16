Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Hary Tanoesoedibjo Sebut Batam Bisa Maju Seperti Singapura

Dicky Sigit Rakasiwi , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |09:02 WIB
Hary Tanoesoedibjo Sebut Batam Bisa Maju Seperti Singapura
Hary Tanoesoedibjo Hadiri Konsolidasi Kader Perindo di Batam/Foto: MNC Media
A
A
A

BATAM - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengatakan, Kepulauan Riau khususnya Batam bisa maju ekonominya seperti negara Singapura. Hal ini Batam memiliki letak geografisnya yang sangat dekat dengan Singapura.

Demikian diutarakannya saat menghadiri konsolidasi DPW, DPD, Caleg DPR RI beserta Tandem Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepri, yang berlangsung di Best Western Premier Panbil Batam, Jumat (15/9/23).

"Batam maupun Kepri punya potensi yang sangat besar karena dekat dengan Singapura. Jadi kalau Singapura bisa maju begitu ya Batam juga bisa juga begitu," ujar Hary disela-sela kegiatan tersebut.

Dikatakannya, potensi wisata bahari maupun industri di Batam bahkan bisa saja lebih besar dari Singapura. Namun hal ini bisa terwujud apabila semua pihak serius menggali potensi - potensi yang ada di Batam.

"Ya kalau potensi yang ada optimal digali, Batam ini bisa lebih besar ekonominya," tutup Hary Tanoesoedibjo.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514/rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550/dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement