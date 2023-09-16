Hary Tanoesoedibjo Sebut Batam Bisa Maju Seperti Singapura

BATAM - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengatakan, Kepulauan Riau khususnya Batam bisa maju ekonominya seperti negara Singapura. Hal ini Batam memiliki letak geografisnya yang sangat dekat dengan Singapura.

Demikian diutarakannya saat menghadiri konsolidasi DPW, DPD, Caleg DPR RI beserta Tandem Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepri, yang berlangsung di Best Western Premier Panbil Batam, Jumat (15/9/23).

"Batam maupun Kepri punya potensi yang sangat besar karena dekat dengan Singapura. Jadi kalau Singapura bisa maju begitu ya Batam juga bisa juga begitu," ujar Hary disela-sela kegiatan tersebut.

BACA JUGA: Ini Alasan Bacaleg Partai Perindo Gelar Pengobatan Gratis di Kupang

Dikatakannya, potensi wisata bahari maupun industri di Batam bahkan bisa saja lebih besar dari Singapura. Namun hal ini bisa terwujud apabila semua pihak serius menggali potensi - potensi yang ada di Batam.

"Ya kalau potensi yang ada optimal digali, Batam ini bisa lebih besar ekonominya," tutup Hary Tanoesoedibjo.

(Fahmi Firdaus )