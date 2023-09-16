Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kronologi dan Sebab Wartawan Media Online Tewas Ditembak dan Kepalanya Dihantam Palu

Mukhtar Bagus , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |08:03 WIB
Kronologi dan Sebab Wartawan Media Online Tewas Ditembak dan Kepalanya Dihantam Palu
Wartawan di Jombang Tewas Ditembak/Foto: MNC Media
JOMBANG - Seorang wartawan media online tewas dibunuh tetangganya sendiri di Desa Sambong, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis (15/9/2023) malam.

Korban diketahui bernama M Sapto Sugiyono tewas mengenaskan usai ditembak dengan senapan angin. Selain ditembak, korban dipukul kepalanya dengan palu.

Akibatnya, korban langsung tewas seketika bersimbah darah. Usai beraksi sadis, warga yang melihat kejadian itu langsung mengamankan pelaku dan melaporkan kepada pihak kepolisian.

“Pelaku Daim (40) usai beraksi sadis langsung kami amankan,” kata Kapolsek Jombang Kota AKP Susilo, Jumat (15/9/2023).

Dikatakan Susilo, pihaknya masih mendalami motif dari pembunuhan tersebut. Namun berdasarkan keterangan warga menduga, peristiwa tersebut terjadi karena pelaku merasa sakit hati.

Pasalnya, hubungan antara pelaku dan korban yang bertetangga itu selama ini sedang tidak baik. Pelaku sehari-hari bekerja sebagai penjual tas kresek di Pasar Legi Jombang.

Petugas yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi jasad korban dan membawanya ke RSUD Jombang guna kepentingan autopsi.”Kasus ini masih pendalaman,” tegasnya.

Dari hasil autopsi yang sudah dilakukan, petugas mendapati adanya luka tembak di dada sebelah kanan korban yang tembus hingga ke paru.

Halaman:
1 2
      
