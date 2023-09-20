PD Bhayangkari Polda Jabar Ikut Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2023

BANDUNG - Pengurus Daerah (PD) Bhayangkari Polda Jawa Barat ikut ambil bagian dalam kegiatan ‘Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2023’ yang dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Bhayangkari, Jualiti Listyo Sigit Prabowo di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (20/9/2023).

Kegiatan yang berlangsung hingga 24 September ini diikuti seluruh PD Bhayangkari seluruh Indonesia. PD Bhayangkari Jawa Barat, sendiri menyuguhkan produk UMKM wastra, fashion craft, dan makanan.

Dalam sambutannya, Juliati mengatakan, kegiatan kali ini mengambil tema ‘UMKM Bhayangkari Naik Kelas Menciptakan Bhayangkari Mandiri’. Sebanyak 488 stand ambil bagian dalam kegiatan tahunan ini. Ia mengatakan, kegiatan ini tetap mengedepankan karya produk serta kuliner UMKM Bhayangkari dari seluruh Indonesia.

"Harapannya ke depan bisa menjadi event bazar yang dinanti serta menjadi ajang tempat berkumpul dan berkarya para pelaku UMKM setiap tahunnya," kata Jualiti dalam keterangannya.

Sementara itu, Ketua PD Bhayangkari Jawa Barat, Ges Akhmad Wiyagus mengatakan, event bergengsi tahunan ini menjadi ajang showcasing (menampilkan) produk-produk unggulan Bhayangkari Jawa Barat. Tak hanya itu, kata dia, kegiatan ini juga menjadi wahana latihan dalam menambah kemampuan daya saing.

‘’Dan tentunya kegiatan ini sebagai ajang temu kangen keluarga besar Bhayangkari seluruh Indonesia,’’ kata Ges.