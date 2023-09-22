Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bacaleg Perindo Rere Tati Sosialisasikan KTA Asuransi dan Bagikan Minyak Goreng di Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |18:05 WIB
Bacaleg Perindo Rere Tati Sosialisasikan KTA Asuransi dan Bagikan Minyak Goreng di Depok
Bacaleg DPRD Depok dari Partai Perindo, Rere Tati Sri Hardina menyosialisasikan KTA berasuransi dan membagikan minyak goreng. (MPI/Refi Sandi)
A
A
A

 

DEPOK - Bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas dari Partai Perindo, Rere Tati Sri Hardina blusukan menyosialisasi kartu tanda anggota (KTA) berasuransi di RT 1 RW 14, Pancoran Mas, Kota Depok pada Jumat (22/9/2023) sore.

Selain itu, ia membagikan 400 liter minyak goreng kemasan. Dalam kesempatan ini, Rere blusukan didampingi pengurus RT dan Barisan Penjaga (Baja) Partai Perindo.

"Kegiatan sore ini kita kembali mensosialisasikan KTA asuransi dan blusukan lagi sambil sedikit membagikan minyak goreng kemasan. Jumlah yang dibagikan itu ada 400 liter minyak goreng," kata Rere kepada wartawan di lokasi.

"KTA asuransi dan minyak goreng kemasan diberikan secara gratis. Untuk KTA asuransi sendiri hari ini kita sosialisasikan dan sebar sebanyak 500," ujarnya.

Rere bacaleg muda Partai Perindo dengan nomor urut 16 sesuai ketetapan KPU di surat suara Pemilu 2024 mendatang menyebut kegiatan blusukan rutin dilakukan dengan tujuan agar terus dikenal masyarakat sekaligus meningkatkan elektabilitas. Hal ini sesuai arahan Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo.

Selain itu, Ia pun menyebut supaya tahu keadaan masyarakat sekitar khususnya di wilayah Pancoran Mas Depok.

"Kegiatan ini rutin supaya kita terus dikenal oleh masyarakat dan Partai Perindo naik elektabilitasnya dan supaya masyarakat tahu bahwa kita peduli sekaligus door to door melihat keadaan masyarakat sekitar," ujar Rere.

