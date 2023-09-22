Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Daftar 20 Negara dengan Utang Terbanyak di Dunia 2023

Assyifa Eka Putri , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |17:35 WIB
Daftar 20 Negara dengan Utang Terbanyak di Dunia 2023
Daftar 20 negara dengan utang terbanyak di dunia pada 2023 (Foto: Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah perusahaan atau individu dapat mengambil pinjama atau utang untuk meningkatkan keuangan mereka. Sama halnya dengan pemerintah nasional yang dapat mengambil pinjaman uang untuk memajukan pertumbuhan serta kesejahteraan negara mereka.

Ketika pinjaman uang dilakukan oleh pemerintah nasional, maka uang tersebut akan menjadi bagian dari utang negara tersebut. Sederhananya, utang negara merupakan gabungan utang yang dipinjam oleh pemerintah kepada satu atau lebih pmberi pinjaman, bisa dari pemerintah negara lain, perusahaan, bahkan perorangan (obligasi negara).

Berikut ini adalah daftar 20 negara dengan utang terbanyak di dunia tahun 2023, menurut hasil survei dari Global Fire Power.

1. Amerika Serikat, dengan utang sebesar Rp311,7 kuadriliun

2. Britania Raya (UK), dengan utang sebesar Rp134 kuadriliun

3. Prancis, dengan utang sebesar Rp97 kuadriliun

4. Jerman, dengan utang sebesar Rp87,1 kuadriliun

5. Belanda, dengan utang sebesar Rp 66,8 kuadriliun

6. Luksemburg, dengan utang sebesar Rp 66,1 kuadriliun

7. Jepang, dengan utang sebesar Rp65,4 kuadriliun

8. Australia, dengan utang sebesar Rp47,9 kuadriliun

9. Irlandia, dengan utang sebesar Rp46,1 kuadriliun

10. Italia, dengan utang sebesar Rp36,8 kuadriliun

11. Spanyol, dengan utang sebesar Rp35,9 kuadriliun

12. Kanada, dengan utang sebesar Rp32,6 kuadriliun

13. China, dengan utang sebesar Rp31,1 kuadriliun

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/1/3149604/indonesia-LmMK_large.jpg
5 Negara Paling Aman di Dunia jika Terjadi Perang Dunia 3, Ada Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/18/3020227/6-negara-yang-bukan-anggota-imf-ljR7R2MAKu.jpg
6 Negara yang Bukan Anggota IMF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/18/3020220/10-negara-yang-lebih-miskin-daripada-indonesia-tXygpnNMWb.jpg
10 Negara yang Lebih Miskin Daripada Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/18/2991978/5-negara-dengan-jajahan-terbanyak-MZi63NBzvB.jpg
5 Negara dengan Jajahan Terbanyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/26/18/2988488/5-negara-dengan-janda-terbanyak-di-dunia-YFa4FA91w1.jpg
5 Negara dengan Janda Terbanyak di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/18/2974572/5-negara-yang-merayakan-nisfu-syaban-cgh2h0Ykdd.jpg
5 Negara yang Merayakan Nisfu Syaban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement