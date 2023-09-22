Ilmuwan Terseksi di Dunia Berisiko Mati karena Menyelam Sangat Dekat dengan Hiu Pembunuh

Seorang wanita yang dijuluki ilmuwan terseksi di dunia terlihat berenang dengan ikan hiu mematikan (Foto: Instagram)

LONDON – Seorang wanita yang dijuluki ‘ilmuwan terseksi di dunia” telah melakukan petualangan menantang maut bersama beberapa hiu berukuran besar.

Rosie Moore masuk ke dalam air untuk mengenal lebih dekat beberapa predator yang mematikan. Dalam rekaman yang luar biasa, ahli geosains masuk ke dalam air bersama beberapa temannya dan beberapa orang yang sangat hebat untuk berenang yang tampak santai dan normal seperti bermain air di kolam taman liburan.

Rosie terkenal di Instagram melalui petualangannya yang luar biasa di alam liar. Sekarang dia telah membawanya ke tingkat yang lebih tinggi, menuju ke laut biru bersama tiga wanita lainnya untuk berenang bersama ikan raksasa.

BACA JUGA: 3 Orang Diselamatkan dari Kapal yang Rusak Berat Akibat Serangan Hiu

Dia mem-posting ulang serangkaian klip pendek ke Instagram Stories-nya yang menunjukkan grup tersebut dari atas, kamera melihat ke bawah dari dekat ke permukaan di bawah hingga ke kedalaman. Dari sini terlihat para wanita berenang tepat di samping hiu besar.

Dalam salah satu cuplikan, ketiga wanita tersebut menatap apa yang dianggap sebagai hiu macan raksasa. Rekaman itu diposting ulang oleh Rosie dari akun bernama anahernandezsarria, nama asli Ana Hernández Sarriá, yang diyakini sebagai salah satu penyelam dalam perjalanan tersebut.

Semua wanita mengenakan sirip, dan salah satu wanita mengarahkan kameranya ke binatang tersebut, meski dalam bahaya.