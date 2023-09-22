Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Jenderal Top Ukraina Bisa Jadi Target Penyelidikan Kriminal di Perang Lawan Rusia

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |18:35 WIB
Jenderal Top Ukraina Bisa Jadi Target Penyelidikan Kriminal di Perang Lawan Rusia
Jenderal top Ukraina bisa jadi target penyelidikan kriminal di perang lawan Rusia (Foto: AP)
UKRAINA - Aparat penegak hukum Ukraina, termasuk Biro Investigasi Negara (DBR) dan badan intelijen dalam negeri (SBU), sedang menyelidiki beberapa pejabat senior militer atas kejadian di selatan negara itu pada hari pertama perang yang sedang berlangsung dengan Rusia.

BBC Ukraina melaporkan pada Kamis (21/9/2023) yang mengutip sumber terdekat, bahwa lebih dari 50 orang telah diinterogasi dalam penyelidikan.

Penegakan hukum di negara tersebut berupaya untuk mengungkap keadaan yang memungkinkan kemajuan pesat Rusia di wilayah selatan negara itu. Seperti kegagalan untuk menghancurkan jembatan yang menghubungkan wilayah Kherson di Ukraina dengan semenanjung Krimea milik Rusia.

Menurut sumber BBC Ukraina, penyelidikan ini diperkirakan akan berdampak pada komandan Angkatan Bersenjata Ukraina, Jenderal Valery Zaluzhny.

Investigasi kriminal yang sedang berlangsung telah dikenal sebagai ‘kasus Zaluzhny’. Namun sejauh ini, jenderal tertinggi Kiev belum dipanggil oleh penyelidik atau secara resmi terlibat dalam kasus tersebut.

