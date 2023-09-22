Ketika Presiden Turki Bertanya kepada Elon Musk di Mana Istrinya saat Rapat Penting, Ini Jawabannya

Elon Musk melakukan rapat penting dengan Presiden Turki (Foto: X)

NEW YORK - Miliarder Elon Musk membawa putranya yang bernama X ke pertemuan penting dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan, yang berujung pada perbincangan lucu di antara keduanya.

Musk bertemu dengan Erdogan di Turkish House, New York, Amerika Serikat (AS).

Dalam pertemuan mereka, miliarder teknologi itu terlihat memangku putranya di pangkuannya. Sedangkan Presiden Turki memantulkan bola dan berulang kali menawarkannya kepada X, namun bocah itu tidak menerimanya.

"Dimana istrimu?,” tanya Erdogan bertanya kepada Musk.

Musk pun menjawab pertanyaan itu.

"Oh, dia ada di San Francisco. Kami berpisah sekarang. Itu sebabnya saya lebih banyak merawat putra saya,” jawabnya.

Pembicaraan antara Musk dan Erdogan berlangsung di Turkish House di dekat gedung Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB) di New York, AS.

The Telegraph melaporkan, dalam pertemuan mereka, Presiden meminta Tesla untuk mendirikan pabriknya yang ke-7 di Turki. Erdogan juga mengatakan dalam pertemuan tersebut bahwa Turki terbuka untuk kerja sama di bidang kecerdasan buatan dan Starlink.