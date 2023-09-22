Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ketika Presiden Turki Bertanya kepada Elon Musk di Mana Istrinya saat Rapat Penting, Ini Jawabannya

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |19:14 WIB
Ketika Presiden Turki Bertanya kepada Elon Musk di Mana Istrinya saat Rapat Penting, Ini Jawabannya
Elon Musk melakukan rapat penting dengan Presiden Turki (Foto: X)
A
A
A

NEW YORK - Miliarder Elon Musk membawa putranya yang bernama X ke pertemuan penting dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan, yang berujung pada perbincangan lucu di antara keduanya.

Musk bertemu dengan Erdogan di Turkish House, New York, Amerika Serikat (AS).

Dalam pertemuan mereka, miliarder teknologi itu terlihat memangku putranya di pangkuannya. Sedangkan Presiden Turki memantulkan bola dan berulang kali menawarkannya kepada X, namun bocah itu tidak menerimanya.

"Dimana istrimu?,” tanya Erdogan bertanya kepada Musk.

Musk pun menjawab pertanyaan itu.

"Oh, dia ada di San Francisco. Kami berpisah sekarang. Itu sebabnya saya lebih banyak merawat putra saya,” jawabnya.

Pembicaraan antara Musk dan Erdogan berlangsung di Turkish House di dekat gedung Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB) di New York, AS.

The Telegraph melaporkan, dalam pertemuan mereka, Presiden meminta Tesla untuk mendirikan pabriknya yang ke-7 di Turki. Erdogan juga mengatakan dalam pertemuan tersebut bahwa Turki terbuka untuk kerja sama di bidang kecerdasan buatan dan Starlink.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/18/3185975/drone-ugiV_large.jpg
Turki Kembangkan Drone Penyelamatan Bencana Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183039/wali_kota_istanbul_yang_juga_tokoh_oposisi_ekrem_imamoglu-g8rZ_large.jpeg
Tokoh Oposisi Turki Dituntut Hukuman 2.000 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183017/pesawat-DTbo_large.jpg
Pesawat Militer Turki Jatuh di Georgia, Setidaknya Mengangkut 20 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/18/3182316/netanyahu-Olno_large.jpg
Turki Keluarkan Surat Perintah Penangkapan terhadap Netanyahu Terkait Genosida Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/18/3149108/presiden_turki_erdogan-Muea_large.jpg
Israel Ngeluh RS Dirudal Iran, Erdogan: Mereka 700 Kali Serang Faskes Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/18/3127088/pikachu_demo_di_turki-PGV2_large.jpg
Viral Pikachu Ikut Demo di Turki, Lari Dikejar Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement