Boboho Kabur dari Penjara di Maluku Utara, Lewati Tembok Tinggi 9 Meter

HALTENG - Alfirah Mansur alias Boboho salah satu narapidana penghuni Rumah Tahanan Negara Kelas II B Weda Halmahera Tengah, Maluku Utara, kembali kabur dari dalam rutan.

Alfirah Mansur kabur dengan cara memanjat tembok rutan setinggi sembilan meter. Saat itu, napi tersebut memanfaatkan kelengahan petugas rutan yang sedang melakukan kegiatan mengajar para napi mengaji sekitar jm 11.30 WIT.

Alfirah Mansur merupakan terpidana kasus pencurian dengan vonis 3 tahun penjara di Pengadilan Negeri Tidore Juni 2023. Napi ini juga pernah melarikan diri dari dalam sel tahanan Polres Halmahera Utara pada kasus sebelumnya dan Polres Halmahera Tengah saat perkara ini ditangani.

Saat ini kasus napi kabur sudah dilaporkan ke pihak kepolisian Polres Halmahera Tengah dan status napi saat ini sebagai DPO.