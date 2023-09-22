Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Boboho Kabur dari Penjara di Maluku Utara, Lewati Tembok Tinggi 9 Meter

Ismail Sangaji , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |17:26 WIB
Boboho Kabur dari Penjara di Maluku Utara, Lewati Tembok Tinggi 9 Meter
TKP Boboho kabur dari penjara. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

HALTENG - Alfirah Mansur alias Boboho salah satu narapidana penghuni Rumah Tahanan Negara Kelas II B Weda Halmahera Tengah, Maluku Utara, kembali kabur dari dalam rutan.

Alfirah Mansur kabur dengan cara memanjat tembok rutan setinggi sembilan meter. Saat itu, napi tersebut memanfaatkan kelengahan petugas rutan yang sedang melakukan kegiatan mengajar para napi mengaji sekitar jm 11.30 WIT.

 BACA JUGA:

Alfirah Mansur merupakan terpidana kasus pencurian dengan vonis 3 tahun penjara di Pengadilan Negeri Tidore Juni 2023. Napi ini juga pernah melarikan diri dari dalam sel tahanan Polres Halmahera Utara pada kasus sebelumnya dan Polres Halmahera Tengah saat perkara ini ditangani.

Saat ini kasus napi kabur sudah dilaporkan ke pihak kepolisian Polres Halmahera Tengah dan status napi saat ini sebagai DPO.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/337/3122876/napi-Gn04_large.jpg
Kabur, 7 Napi Lapas Kutacane Masih Buron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/14/337/3085585/viral-r24a_large.jpg
7 Tahanan Narkoba Kabur, Komisi XIII DPR Sidak Rutan Salemba Jakpus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/340/3021053/5-tahanan-polres-barru-yang-kabur-berhasil-ditangkap-terpaksa-ditembak-karena-melawan-if8GLh9Cuy.jpg
5 Tahanan Polres Barru yang Kabur Berhasil Ditangkap, Terpaksa Ditembak karena Melawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/340/3010860/anak-berhadapan-hukum-pembunuh-polisi-di-lampung-kabur-dari-lapas-FNflDhNQL2.jpg
Anak Berhadapan Hukum Pembunuh Polisi di Lampung Kabur dari Lapas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/340/3010257/rutan-sukadana-lampung-minta-bantuan-polisi-tangkap-napi-narkoba-yang-kabur-0yExuoqspK.jpg
Rutan Sukadana Lampung Minta Bantuan Polisi Tangkap Napi Narkoba yang Kabur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/525/2988169/kronologi-7-tahanan-kabur-saat-sidang-di-pn-cianjur-jebol-teralis-ventilasi-toilet-kiCUaTtq84.jpeg
Kronologi 7 Tahanan Kabur saat Sidang di PN Cianjur, Jebol Teralis Ventilasi Toilet
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement