HOME NEWS NUSANTARA

Viral Polisi Injak Kepala Warga saat Eksekusi Lahan di Lampung Tengah

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |19:01 WIB
Viral Polisi Injak Kepala Warga saat Eksekusi Lahan di Lampung Tengah
Viral polisi injak kepala warga saat eksekusi lahan di Lampung Tengah. (Ist)
A
A
A

LAMPUNG TENGAH - Viral video diduga menunjukkan suasana pengamanan eksekusi lahan milik sebuah perut perkebunan di Lampung Tengah, Lampung.

Dalam video tersebut, tampak seorang pria diduga warga yang mengenakan kaus putih dipegangi sekitar 5 orang anggota kepolisian.

Pria tersebut diduga melakukan perlawanan terhadap petugas yang berjaga dalam mengamankan proses eksekusi lahan perkebunan PT Bumi Sentosa Abadi (BSA).

Anggota polisi yang memegangi pria tersebut memaksa pria itu untuk tiarap. Tak hanya memegang, salah satu anggota yang mengenakan seragam polisi terlihat menginjak kepala korban.

Hingga berita ini diturunkan, Jumat (22/9/2023) belum diketahui identitas pria berbaju putih diduga warga maupun anggota polisi yang menginjak kepalanya tersebut.

Sebelumnya, sebanyak 1.500 personel gabungan TNI-Polri masih berjaga di lokasi untuk melakukan pengamanan eksekusi lahan PT Bumi Sentosa Abadi (BSA), Kamis (21/9/2023) siang.

Halaman:
1 2
      
