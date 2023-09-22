Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Terlibat Kecelakaan, Sopir Truk Batu Bara Tewas Mengenaskan

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |19:25 WIB
Terlibat Kecelakaan, Sopir Truk Batu Bara Tewas Mengenaskan
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

TANAH BUMBU - Seorang sopir truk perusahaan tambang batu bara bernama Mohammad Rois tewas usai mengalami kecelakaan di jalan tambang PT TMA, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, pada Jumat 22 September 2023 sekira pukul 00.14 Wita.

Kapolres Tanah Bumbu, AKBP Tri Hambodo melalui Kasi Humas Iptu Jonser Sinaga mengatakan, kecelakaan kerja tersebut terjadi saat sfit dua atau malam, korban menabrak vessel belakang unit.

"Awal kejadian, korban yang merupakan driver TMA 5360 telah selesai memuat di room A1 menuju Port Bunati. Namun sesampainya di KM 05 jalur muatan kanan menabrak 1 unit mobil DT.4229 yang sedang mengalami breakdown di lokasi tersebut," kata Jonser dalam keterangannya, Jumat (22/9/2023).

Truk yang dikemudikan korban menghantam bagian belakang Vessel Unit RBT.4229 yang mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat kejadian.

Halaman:
1 2
      
