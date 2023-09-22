Menangkan Ganjar, Relawan Buruh Galang Dukungan di Yogyakarta

YOGYAKARTA - Untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai presiden pada Pilpres 2024, sukarelawan Ganjaran Buruh Berjuang (GBB) melakukan ekspansi perluasan struktur dengan pengukuhan dan pembekalan struktur pemenangan buruh sektor konveksi dan garmen di Yogyakarta.

Kegiatan tersebut diadakan di Tika Jaya Resto, Jalan Imogiri, Wonokerten, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Adapun yang bertindak sebagai koordinator pemenangan yang dikukuhkan yakni Anang Sabtoni.

Dia dikukuhkan setelah membaca ikrar pemenangan Ganjar Pranowo yang diikuti para sukarelawan yang sebagian besar berasal dari buruh konveksi dan garmen yang ada di sekitar lokasi.

Perwakilan itu berasal dar Liberty Garment yang ada di daerah Sleman, Aetos Workshop yang berlokasi di Sendang Tirto, Sleman dan Jogja Konveksi yang berada di Berbah Sleman.

Anang Sabtoni sangat berterima kasih dengan kehadiran GBB yang telah mewadahi para sukarelawan dari sektor buruh di Yogyakarta.

"Terima kasih sekali atas kehadiran GBB yang telah sudi bekerja sama dengan kami, kaum buruh formal maupun informal dalam rangka pemenangan Pak Ganjar. Kami yakin dengan apa yang ada pada kami bahwa kami akan bersama-sama dengan GBB melakukan penggalangan untuk pemenangan Pak Ganjar" kata Anang dalam siaran persnya, Jumat (22/9/2023).