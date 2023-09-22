Angela Tanoesoedibjo Tinjau Syuting Bedah Rumah MNCTV di Sidoarjo

SIDOARJO - Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo disambut antusias oleh ratusan warga saat mendatangi bedah rumah di Balongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (22/9/2023) siang.

Dalam kesempatan itu, Angela juga sempat ikut mengecat kursi milik penerima bedah rumah sebagai perajin kursi bambu.

Adapun program bedah rumah dinilai Angela sebagai program positif karena program tersebut dinilai bermanfaat bagi masyarakat yang kurang beruntung.

Sorak sorai kegembiraan ratusan warga kampung Kedongmojo Lor, Kedung Sukodono, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo ini pecah ketika Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo turun dari mobilnya dan menyalami warga yang satu jam lebih menunggu kedatangan dari anggota Kabinet Indonesia Maju itu.

Dengan ditemani host program Bedah Rumah, Waketum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif itu langsung mendatangi Syamsul Hadi yang rumahnya dibedah oleh tim dari program Bedah Rumah MNCTV.

Dalam kesempatan itu, Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur I itu ikut mengecat kursi dari bambu yang tengah dikerjakan oleh Syamsul.

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo mengatakan bahwa program Bedah Rumah MNCTV adalah program yang dinilai positif.